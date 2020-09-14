"Сургутнефтегаз" еще слаб
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Петропавловска (+4,02%) и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+2,38%). В лидерах снижения были бумаги Полиметалла (-2,40%) и котировки Полюса (-1,26%).
Акции Петропавловска росли без видимых фундаментальных причин, в то время как акции других крупных золотодобытчиков были склонны к коррекции на фоне стабилизации золота в районе 1950 долл./унц.
С технической точки зрения акции Сургутнефтегаза пытаются восстановиться с многомесячных минимумов на несущественных объемах и вопреки слабости нефтяных котировок. Указанные факторы говорят о преждевременности открытия краткосрочных “длинных” позиций, несмотря на сигналы ADX о возможной смене тренда. Задумываться о наращивании “лонгов” стоит не ранее закрепления бумаг выше 36,50 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) – в этом случае вероятно продолжение роста к 38-39 руб.
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