Мы в августе активно писали о том, почему рынки кажутся нам перегретыми. Теперь же, после коррекции (S&P 500 с максимумов потерял 7%, NASDAQ Composite – 10%) напишем, почему уже можно возвращаться на рынок.

1) Тактические индикаторы, которые говорили о перегреве рынка, пришли в норму. Ситуация на опционном рынке выровнялась, средний потенциал роста по акциям из S&P 500 вырос до 10% (из-за падения цен акций и одновременного повышения целевых цен).

2) Несмотря на распространенное мнение, что индивидуальные инвесторы испытывают эйфорию (что является показателем перегрева рынка), реальные наблюдения этого не подтверждают. Во-первых, тем покупателем, который взвинтил цены на акции технологических компаний, оказались на частные инвесторы, а SoftBank. Во-вторых, настроения индивидуальных инвесторов, которые отслеживает AAII, говорят скорее о перепроданности рынка: спрэд между негативно и позитивно настроенными инвесторами достиг уровней, характерных при больших распродажах.

3) Экономическая статистика продолжает постепенно улучшаться, хотя, возможно, мы увидим некоторое замедление улучшения перед выборами.

4) Растут шансы на получение вакцины до конца осени. При этом нельзя сказать, что инвесторы сильно волнуются из-за «второй волны».

Конечно, на рынке остаются риски, которые могут спровоцировать ещё одно падение акций: выборы (а точнее предвыборная неопределенность) и взаимоотношения США и Китая. Однако, не исключено, что до выборов индекс S&P 500 успеет вернуться к историческим максимумам.



