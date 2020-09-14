Очевидно, что контроль в компании сохранит государство. Некоторое размывание доли миноритарных акционеров ни на что принципиально не влияет (миноритарии не управляют компанией, а о дивидендах стоит забыть минимум на год). Да и дивиденды не главное на фоне общей низкой дивидендной доходности по акциям на российском рынке, обычная волатильность нивелирует потенциал роста за счет дивиденда на горизонте года. Интерес к бумагам Аэрофлота будет при любом количестве бумаг в свободном обращении. В благополучные времена Аэрофлот демонстрировал рентабельность показателя EBITDA выше 15%, а прибыли – выше 7%.

Безусловно, сейчас период неблагополучный, и компании требуется серьезная поддержка. Трафик падал до 90% в апреле, и по итогам июля число рейсов сократилось на 50%, а количество перевезенных пассажиров на 63%. Выручка в 1 полугодии сократилась на 52%, а убыток составил 58 млрд руб. (расходы удалось сократить только на 34%).

Но государство готово оказать необходимую поддержку. Я полагаю, что докапитализация для Аэрофлота выгоднее, чем рост долга (например, за счет кредитов, гарантированных государством). Аэрофлоту надо реализовывать долгосрочную стратегию, пандемия не отменяет стратегических целей, а лишь немного отодвигает сроки. Инвесторы понимают, что трудности временные, а операционно компания будет в очень хорошей форме, если покрыть убытки и рефинансировать долг после окончания пандемии.