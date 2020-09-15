В понедельник высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в плюсе. Так, ММК (MAGN) вырос на 3.2%, Сургутнефтегаз (SNGS) – на 2.9%, Сбербанк (SBER) – на 2.8%, НЛМК (NLMK) – на 2.2%, Северсталь (CHMF) – на 2.0%. Сектор черной металлургии выглядел лучше рынка – поводом к оживлению могло стать сообщение U.S. Steel о повышении цен на плоский прокат не менее чем на $60 за тонну по новым контрактам. Кроме того, внешний фон в целом улучшился после обещания Pfizer запустить производство вакцины от COVID-19 до конца года.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Ставропольэнергосбыта (STSB) подорожали на 6.4%, привилегированные акции Самараэнерго (SAGOP) – на 6.2%, обыкновенные (SAGO) – на 4.2%, обыкновенные акции Петропавловска (POGR) – на 3.5%.

Фондовые индексы США повысились на 1.2% — 1.9%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, по азиатским наблюдается повышение.

Внешний фон к открытию торгов остается сравнительно благоприятным для рынка акций – опубликованные сегодня утром данные по розничной торговле и промпроизводству в КНР оказались лучше прогнозов, поддержав оптимизм трейдеров. Вместе с тем, в ближайшие дни не исключено некоторое затишье в преддверии объявления итогов заседания комитета по открытым рынкам ФРС США (завтра вечером).

На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи уровня 75.0 по паре доллар-рубль.



