Индекс Мосбиржи вчера прибавил 0,6%, что нельзя записать в актив российскому рынку с учетом роста фондовой Америки более чем на процент. Во многом не очень хороший результат отечественных акций был обусловлен сообщениями, что независимые лаборатории нашли в организме Алексея Навального следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Таким образом, риски санкций и тем более ухудшения отношений Россия-Запад лишь увеличиваются.

В то же время относительно позитивными были итоги встречи Путин-Лукашенко. Россия предоставит Белоруссии кредит в 1,5 млрд долларов, но при этом ни слова не было сказано о возможности введения «резерва силовиков» для подавления народных выступлений в Белоруссии. Таким образом, санкционные риски «со стороны Белоруссии» значительно снизились.

Негативным фактором для отечественного рынка является и слабость нефти. ОПЕК понизила прогноз по потреблению нефти и увеличила по добыче не-ОПЕКовскими странами. В результате, нефть так и не может уйти выше 40 долларов за баррель. Сохраняется и риск снижения в район 39 долларов, после чего распродажи могут усилиться в том числе за счет более активного хеджирования цен реальными нефтепроизводителями. Негативный сценарий на рынке нефти вполне может увести котировки в район 35 долларов за баррель.

Но остаются надежды на то, что после заседания мониторингового комитета ОПЕК+ мы услышим слова в поддержку нефтяных котировок. Сегодня же с утра за «бочку» нефти дают около 39,5 долларов.

На мировых рынках продолжается волна оптимизма, во многом вызванная вчерашними сообщениями о прогрессе в разработке вакцины от коронавируса. С утра в плюсе азиатские рынки, около трети процента прибавляют американские фьючерсы, в «зеленой» зоне промышленные и драгоценные металлы.

Поэтому откроемся мы сегодня ростом, и если внешний фон не ухудшится, то попробуем его продолжить и в течение дня.

Вчера неплохо вырос Сбербанк, прибавив 2,8% и закрывшись далеко выше сопротивления 222 руб. Драйвером роста акций банка является приближение отсечки реестра под годовые дивиденды. Ближайшим сопротивлением по акциям банка является район 244 руб, и не исключено, что эта цель в ближайшие дни будет достигнута.

Рост цен на никель, платину и палладий говорит в пользу продолжения отскока «Норильского Никеля». Но с бумагами стоит быть осторожнее: новые сообщения о намерении государства взыскать с компании около 2,1 млрд долларов ущерба за разлив топлива в Норильске может вновь вызвать распродажи бумаг.

Ждем роста акций золотодобытчиков. Складывается впечатление, что в последнее время котировки золота ведут себя не как защитный актив, а как обычный металл, реагируя ростом на улучшение инвестиционных настроений и падая, когда на фондовых биржах начинаются распродажи. Сегодня с утра золото прибавляет 0,6% во многом благодаря возобновившемуся ослаблению доллара на мировом рынке.

Слабость доллара приведет к очередным попыткам укрепления рубля и пробою парой доллар-рубль отметки 75 сверху вниз. Однако здесь проходит нижняя граница восходящего канала по паре.

Никаких фундаментальных факторов для роста российской валюты нет. Поэтому на малейшем негативе пара доллар-рубль отправится к верхней границе канала, проходящей сейчас чуть выше отметки 77.