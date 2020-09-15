Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился противоречивый внешний фон.

С одной стороны, давление на национальную валюту будет оказывать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 39,5 доллара за баррель, теряя порядка 0,2%. Поддержку же рублю окажет динамика валют развивающихся стран, которые в большинстве своем сегодня с утра демонстрируют укрепление.

На таком фоне в начале сессии ожидаем отступления пары доллар/рубль в район 75,1 рубля. При этом в дальнейшем американская валюта может протестировать отметку 75 рублей, которая выступает ближайшей поддержкой. Однако, сил на закрепление под данным уровнем у рубля может не хватить, в результате чего доллар в ходе сегодняшней сессии удержит позиции в нижней половине диапазона 75-80 рублей. Более того, в случае ухудшения внешней конъюнктуры, во второй половине дня американская валюта может отыграть утренние потери и выйти на положительную территорию.

Напомним, что днем ранее рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар подтянулся на 0,3%, закончив сессию в районе 75,3 рубля, евро прибавил 0,5%, поднявшись до 89,3 рубля.