Внешний фон перед стартом торгов неоднородный. Укрепление иены против доллара говорит о слабости аппетитов к риску, но сам доллар отступает по всем фронтам. Во всяком случае, валюты сырьевой группы CAD, NZD и AUD укреплялись от 0,2% до 0,5% против американца. Нефть под давлением из-за опасений вялого восстановления спроса, но слабый доллар также защищает её от более агрессивных потерь. Китайская статистика по промышленному производству и розничным продажам оказалась лучше ожиданий, что можно отнести к позитивным утренним новостям. В Резервном банке Австралии также обнаружили менее суровое сокращение деловой активности, чем предполагалось ранее. Внешние сигналы предполагают укрепление рубля в начале дня и консолидацию индекса МосБиржи.

По итогам торгов 14 сентября индекс МосБиржи вырос на 0,61% до 2928,38 п., а РТС на 0,44% до 1228,48 п. Больших корпоративных новостей не было, поэтому рынок ориентировался на внешний фон. К вечеру американские индексы торговались в солидном плюсе, успокоив инвесторов в других странах по поводу глубины текущей коррекции. Бумаги ММК (+2,7%) проигнорировали тот факт, что авария на подконтрольной шахте «Чертинская-Коксовая» была признана последствием нарушения промышленной безопасности. Акции «Аэрофлота» (+0,3%) также оставили без существенного внимания факт одобрения акционерами доп. эмиссии в объёме 1,7 млрд акций. В лидерах дня оказались бумаги Mail.ru Group (+3,8%), Сбербанка (+2,62%) и «Сургутнефтегаз» (+2,17%). В секторе металлургии и добычи вновь расхождение бумаг чёрной и цветной металлургии. Бумаги «Полюс» упали на 1,18%, а Polymetal на 2,14% при росте НЛМК на 2,22% и «Северстали» на 2,19%. Лучшим сектором стал финансовый за счёт подъёма в акциях Сбербанка. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 62,169 млрд рублей по итогам дня.

Рубль начинал день укреплением, но новости из Европы и негативная динамика котировок нефти развернули тенденцию на 180 градусов. Германия сообщила, что выводы по анализам российского оппозиционера Алексея Навального подтвердились в лабораториях Франции и Швеции. Впрочем, дальнейший калейдоскоп новостей по линии Reuters получил опровержения из Омска. Нефть также в течение дня получила порцию неприятных выводов из OPEC. В картеле снизили свои ожидания спроса в текущем году до 90,23 млн бар. в сутки. Однако более неприятным стало то, что в 2021 году ожидается восстановление спроса лишь до 96,86 млн бар. в сутки, что хуже прогноза в августовском отчёте. Одной из главных причин ухудшения ожиданий стали признаки второй волны коронавируса. Естественно, что неприятности в геополитике и в сфере экспортных доходов не способствовали укреплению российской валюты.

Американские торги завершились ростом индексов. Самое сильное повышение показали секторы недвижимости (+2,16%) и технологии (+2,07%), а вот коммуникации (-0,13%) оказались самыми слабыми. Кроме технического отскока, на рынок оказывают положительное влияние новости от разработчиков вакцин. Pfizer Inc. планирует завершить испытания своей вакцины к концу октября с возможностью старта поставок в конце года. Wall Street Journal пишет, что китайская ByteDance, владеющая социальной сетью TikTok, выбрала Oracle (+4,31%) в качестве стратегического партнёра для американского сегмента сети. Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что крайний срок продажи TikTok перенесён на 20 сентября, а в администрации Белого дома проведут ревизию предлагаемого стратегического партнёрства. Бумаги Nvidia Corp. подорожали на 5,81% на новостях о покупке разработчика процессоров Arm Holdings более чем за $40 млрд у SoftBank (+7,89%). Весьма неплохую активность показали бумаги авиакомпаний на фоне роста загрузки авиарейсов. Так, бумаги Delta Air Lines выросли на 3,53%, American Airlines Group выросли на 2,39%, а Alaska Air Group на 2,92%. На рынке казначейских обязательств наблюдался штиль. Доходность по 10-летним обязательствам почти весь день балансировала вокруг отметки 0,67%. По итогам дня DJIA поднялся на 1,18% до 27993,33 п., S&P 500на 1,27% до 3383,54 п., а NASDAQ на 1,87% до 11056,65 п.

Главными событиями для Азии стали данные по Китаю и протокол заседания Резервного Банка Австралии. В Китае промышленное производство выросло в августе на 5,6% при ожиданиях роста на 5,1%, розничные продажи увеличились на 0,5% при ожиданиях роста на 0,1%, а инвестиции в основной капитал сократились на 0,3% при ожиданиях снижения на 0,3%. Рост розничных продаж состоялся впервые за полгода. Протокол РБА немного удивил тем, что оценка экономического спада оказалась не столь пессимистичной, как предполагалось ранее, а восстановление происходит почти во всех частях страны. Австралийский доллар отреагировал на протокол укреплением более чем на 0,6% против валюты США. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23437,74 п. (-0,52%), Hang Seng — 24725,95 п. (+0,35%), Shanghai Composite — 3287,35 п. (+0,26%).

Золото дорожало на фоне слабеющего доллара, а вот в нефти сохраняется пессимизм. Ураган «Салли» в Мексиканском заливе повышен до 2-й категории. Вероятно усиление до 3-й категории. Около 21% добывающих платформ вблизи американского побережья остановили работу. Однако сокращение добычи вряд ли обрадует рынок, поскольку одновременно снижается и переработка на прибрежных НПЗ. На котировки также давит ухудшение прогнозов. В OPEC прогнозируют, что падение спроса в текущем году составит 9,46 млн бар. в сутки по сравнению с прежней оценкой снижения на 9,06 млн бар. На рынке также ждут увеличение поставок из Ливии после того, как командующий Халифа Хафтар снял блокаду с месторождений и экспортных терминалов. К 9:00 мск Brent — $39,51 (-0,25%), WTI — $37,51 (-0,13%), Золото — $1976,9 (+0,67%), Медь — $6775,93 (+0,18%), Никель — $15320 (+0,30%).

Индекс доллара снижался на 0,21% до 92,85 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 0,67%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,19 (+0,27%), GBP-USD — $1,286 (+0,1%), USD-JPY – 105,64 (-0,05%).