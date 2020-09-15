Фондовый рынок США в понедельник подрос на данных о повышении активности в сфере M&A и оптимистичных комментариях главы фармацевтической компании Pfizer о разработке вакцины против COVID-19 – по словам Альберта Бурла, в Pfizer готовятся к утверждению вакцины федеральными властями США до конца года. На этом фоне индекс S&P 500 вчера подскочил на 1,3%, а NASDAQ Composite вырос на 1,9%. Индекс волатильности VIX снизился на 1 пункт, до 26, оставшись при этом выше уровня 50-дневной скользящей средней. Многие инвесторы по-прежнему испытывают опасения по поводу того, что даже после коррекции, произошедшей на прошлой неделе, технологический сектор США продолжает выглядеть переоцененным: стоимость акций Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google (FAANG) в совокупности по-прежнему составляет порядка 25% общей капитализации рынка, что напоминает завершившийся обвалом бум интернет-компаний в 2000 г. В свою очередь индекс рынков акций развивающихся стран MSCI EM вчера повысился на 1,1%, сводный индекс Шанхайской фондовой биржи прибавил 0,6%, в то время как DAX и FTSE 100 потеряли по 0,1%. В базовых ставках движения практически отсутствовали: доходность 10-летних гособлигаций Германии осталась на отметке —0,48%, а 10-летние казначейские облигации США выросли в доходности на 1 бп, до 0,67%.

Что касается сырьевых товаров, вчера внимание инвесторов было сосредоточено на месячном отчете ОПЕК по рынку нефти. В преддверии своего заседания в четверг организация понизила свой прогноз глобального спроса на 2020 г. на 0,4 млн барр./сут. и теперь ожидает снижения среднедневного уровня спроса на 9,5 млн барр. по сравнению с 2019 г. (в прошлом году среднедневной спрос составлял примерно 100 млн барр.). Снижение прогноза было вызвано преимущественно динамикой спроса в нескольких азиатских странах, в частности, в Индии. Прогноз спроса на 2021 г. также был пересмотрен в меньшую сторону – на 0,4 млн барр./сут. до 97 млн барр./сут. в среднем за день. В то же время прогноз добычи в странах, не входящих в ОПЕК, на 2020 г. был пересмотрен в большую сторону из-за более быстрого, чем ожидалось, восстановления добычи в США в июне. На фоне пессимистичных прогнозов ОПЕК Цена нефти Brent снизилась на 0,6%, до 39,6 долл./барр. Спред между 4-месячным и ближайшим контрактом Brent расширился до 1,8 долл./барр., обновив максимум за период с мая, что свидетельствует о растущих опасениях по поводу избытка предложения. Между тем цена золота выросла на 0,8%, до 1 957 долл./унц.

Евро и фунт стерлингов укрепились к доллару на 0,2–0,4%, в результате чего индекс DXY скорректировался вниз на 0,3%. Большинство валют развивающихся стран также закрылись в небольшом плюсе относительно доллара. Так, мексиканское песо и бразильский реал подорожали на 0,8–0,9%, южноафриканский ранд – на 0,4%, китайский юань – на 0,3%, индонезийская рупия и индийская рупия прибавили по 0,1%. Тайский бат закрылся на прежних уровнях, турецкая лира ослабла на 0,2%. Рубль подешевел на 0,5%, до 75,29 за доллар на небольших торговых объемах. Объем сделок в USDRUB_TOM остался в районе 2,3 млрд долл.

Сегодня выходят данные по промышленному производству в США за август и результаты исследования экономических настроений ZEW, которые должны показать, насколько уверенным остается восстановление американской и немецкой экономик. Интересно, что, если судить по рассчитываемому Bloomberg индексу корпоративных банкротств (который отслеживает количество и степень банкротств американских компаний с объемом обязательств не менее 50 млн долл.), текущий кризис, вызванный эпидемией COVID-19, выглядит гораздо менее серьезным, чем глобальный финансовый кризис десять лет назад. Хотя по сравнению с концом прошлого года индекс заметно вырос (с 81 до 229 на прошлой неделе), он остается заметно ниже пика 2009 г., составившего 773.