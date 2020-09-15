"Аэрофлот": условия допэмиссии будут ключевым фактором для рынка
Вчера Аэрофлот (AFLT RX – рекомендация пересматривается) сообщил о результатах внеочередного общего собрания акционеров, прошедшего в пятницу. Как и ожидалось, было одобрено дополнительное размещение по открытой подписке до 1,7 млрд новых акций компании. При этом цена и другие параметры размещения будут определены отдельным решением совета директоров и на данный момент неясны.
Размещение должно поддержать финансовое положение компании в условиях падения доходов из-за пандемии COVID-19. Дополнительное размещение будет проводиться для повышения ликвидности компании и поддержки восстановления ее операционной деятельности в условиях кризиса в отрасли авиаперевозок, вызванного пандемией коронавируса. Так, во 2 кв. 2020 г. пассажиропоток Аэрофлота сократился на 89% до 1,7 млн человек, в том числе в наиболее доходном сегменте международных перевозок – на 99% до 52 тыс. человек. Пассажирооборот Группы упал на 91% год к году до 3,6 млн пкм, при этом на внутренних рейсах снижение составило 79% до 3,4 млн пкм, а на зарубежных – 99% до 263 тыс. пкм. Согласно распоряжению правительства, по итогам размещения доля государства в компании должна остаться не ниже текущего уровня, то есть 51,17%, соответственно, основная часть допэмиссии должна быть выкуплена государством или подконтрольными ему структурами. По текущим рыночным ценам максимальный объем размещения соответствует приблизительно 140 млрд руб.
Условия допэмиссии будут ключевым фактором для рынка. Несмотря на начало восстановления объема перевозок в последние месяцы и государственную поддержку, операционные условия в отрасли авиаперевозок остаются крайне напряженными, а риски высокими. На наш взгляд, ключевыми факторами для котировок акций компании станут новости о предстоящей допэмиссии, в первую очередь о таких параметрах, как объем и цена размещения.
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