Американские фондовые индексы по итогам понедельника закрылись в положительной зоне после распродаж прошедшей недели. Акции технологических компаний показали опережающую динамику: так, рост индекса Nasdaq составил 1,9%. Сегодня фьючерсы также показывают рост на фоне позитивной макростатистики Китая: объем промышленного производства по итогам августа показал 5,6% роста, увеличение объема розничных продаж впервые вышло в положительную зону (+0,5% г/г), что указывает на восстановление потребительской активности.

Компания Gilead Sciences (BUY) объявила о покупке компании Immunomedics по цене $88 за акцию, что составляет премию в 108% относительно цены закрытия в пятницу. Общая сумма сделки составит $21 млрд и будет являться рекордной для компании Gilead. Сделка будет профинансирована свободными денежными средствами компании в размере $15 млрд, а также за счет нового долга в размере $6 млрд. Компания Immunomedics в апреле получила ускоренное одобрение по первому своему лекарству – Trodelvy, продажи которого по итогам второго квартала 2020 года составили $20 млн. Препарат был одобрен в качестве третьей линии терапии для лечения тройного негативного рака груди с метастазами. Кроме этой индикации препарат исследуется на фазе 3 для лечения HR+/HER2- разновидности рака груди, а также на фазе 2 для лечения рака мочевого пузыря. Кроме этого, препарат на начальных стадиях в качестве монотерапии исследуется для лечения мелкоклеточного рака легких и в комботерапии с чекпоинт ингибиторами для разных видов рака. Данные по части из этих испытаний будут представлены на этой неделе на конференции ESMO.

На наш взгляд, сделка весьма противоречива. Премия в 108% представляется нам завышенной, особенно с учетом того, что цена выкупа на 259% выше средней цены за прошедшие 12 месяцев. Однако рынок давно ждал крупной сделки от компании и было давление на менеджмент относительно свободных средств на ее счетах ($21,2 млрд по итогам 2 квартала 2020). Совокупные объемы продаж препарата Trodelvy в 2026 году составят, по нашим ожиданиям, $2,5 млрд. При использовании оценки по мультипликаторам, по нашим расчетам стоимость компании Immunomedics составляет ~ $15 млрд, что на 28% ниже цены выкупа.

Но напомним, что наша оценка основывается на доступных данных текущих клинических испытаний и после публикации новых данных с конференции ESMO, которые ожидаются на этой неделе, оценка потенциала лекарства может быть пересмотрена. Если смотреть на аналогичные транзакции по покупке похожих компаний с суммой выкупа +/- 10 млрд от суммы покупки Immunomedics, то в таких случаях средняя премия составляла 37%, что существенно ниже премии сделки. Несмотря на то, что мы видим переплату в премии за сделку, рынок вполне может отреагировать на нее позитивно, так как после сделки инвестбанки могут пересмотреть свои рекомендации по компании, и в ходе пересмотра раскроется недооцененность компании Gilead, о которой мы говорили на протяжении последнего полугодия. В результате сделки наша целевая цена снижается с $97 до $92.

Softbank (BUY, BB+/Ba3/--) заключил сделку по продаже Nvidia дочерней компании ARM за $40 млрд, деньгами $12 млрд и акциями 8,1% Nvidia. Сделка должна получить одобрение регулятора для завершения. Текущая структура акционеров Softbank 75%, 25% SVF (Softbank Vision Fund – на 33% принадлежит Softbank). Также СМИ говорят о возможном выкупе топ-менеджментом компании из-за слишком большого дисконта её стоимости к стоимости активов.

Мы оцениваем это позитивно, так как оценка ARM, заложенная в нашу модель $9 млрд, поэтому новая оценка в $40 млрд подразумевает рост целевой цены на 10-15%. Выкуп компании топ-менеджментом обычно позитивен для акционеров, но негативен для кредиторов, однако в данном случае это не производственная компания, а финансовая (инвестиционный холдинг), поэтому сами менеджеры заинтересованы в полном погашении долга и реализации потенциала через распродажу активов.