Снижение цен на нефть в начале прошлой неделе продолжилось, но во второй половине рынок стабилизировался, цена барреля Brent закрепилась чуть ниже отметки 40 долл. Это соответствует уровням начала июня, когда закончилась первая сильная волна восстановления цен.

Поводов для коррекции в нефти в последнее время было достаточно. Во-первых, общая коррекция на фондовых рынках, вызывавшая беспокойство, что она может быть не просто проявлением фиксации прибыли, а еще и отражением увеличения рисков в экономике. Во-вторых, сообщения о том, что объемы нефти в хранилищах находятся на по-прежнему не очень высоких уровнях. В-третьих, есть сомнение в своевременности увеличения предложения ОПЕК+ на фоне по-прежнему слабого спроса.

Также серьезное давление на цены начинают оказывать данные по распространению COVID-19: увеличение числа заражений в связи с началом учебного года уже заставляет некоторые страны ужесточать санитарные нормы. Впрочем, с учетом снижения числа тяжелых случаев нагрузка на систему здравоохранения пока не видится настолько же экстремальной, как весной. Это уменьшает вероятность действительно жестких ограничений, серьезно сказывающихся на спросе на топливо.

Объемы платины в «физических» ETF на этот металл продолжают обновлять исторические максимумы. В отличие от золота, где частные инвесторы стали проявлять настороженность в отношении металла после преодоления им отметки 2000 долл. за унцию, инвестиционный спрос на платину ничуть не снизился. Цена платины за прошлую неделю выросла на 2,6%, а вот в палладии рост составил всего 1%.

Похоже, что на рынке снова начинает набирать популярность идея покупки платины против палладия. Идея в том, что из-за дороговизны и физического дефицита палладия автопроизводители будут пытаться заменить его на более дешевую платину, где к тому же нет физического дефицита.

У данной идеи есть очевидный изъян в том, что использование палладия обусловлено его преимуществами в системах очистки выхлопных газов в вопросах соблюдения экологических требований, тогда как выигрыш в цене конечного автомобиля при замене его платиной очень незначителен. В общем, при существующих технологиях и соотношении цен металлов массовый переход на платину – это очень большой вопрос.

Рубль на прошлой неделе смог отыграть часть потерь, курс к доллару США приблизился к отметке 75. Это происходило, кстати, на фоне снижения цен на нефть, что, следует напомнить, нормальное явление в условиях нормальной работы бюджетного правила.

Рубль по-прежнему находится под сильным влиянием негативного внешнего фона – это основная причина того, что курс сейчас существенно выше фундаментально обоснованных уровней. Тем не менее, как показывает опыт подобных событий в прошлом, факторы негативного фона и санкционных рисков ограничены по времени.