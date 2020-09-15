TikTok стал костью в горле

Администрации Трампа предстоит проверить «техническое партнёрство» между Oracle и китайской ByteDance, в структуру которой входит злополучное приложение TikTok. Ни о какой продаже TikTok речь не идёт, он продолжит управляться ByteDance, а Oracle вряд ли не получит доступ к алгоритмам работы приложения.

История вокруг TikTok носит политический характер и напоминает ситуацию с Huawei в миниатюре. Для рынка существует риск, что противостояние разрастётся в новый виток торговой войны, но вероятность этого очень мала. Учитывая тот факт, что владелец Oracle Ларри Эллисон – видный сторонник Трампа, администрация скорее всего будет готова согласиться на такое «партнёрство» и посчитать историю завершённой. Акции Oracle на этих новостях подскочили на 4%.

Американская оборонка наращивает производство

В августе Lockheed Martin получил 62-миллииардный заказ от Пентагона на производство истребителей F-16 для экспорта в том числе на Тайвань и в Марокко. А на прошлой неделе другой военный подрядчик – Northrop Grumman – выиграл контракт на разработку программы баллистических ракет, стоимость контракта – 13,3 млрд долл.

По состоянию на конец второго квартала 2020 года, портфель невыполненных заказов (total backlog) у Lockheed Martin составил 150,3 млрд долл., у Northrop Grumman – 70 млрд долл. Оборонные предприятия почти не ощутили влияние локдауна на свои финансовые показатели, в отличие от других промышленных компаний типа General Electric и Boeing.

Коронавирус меняет сезон распродаж

Крупнейшие розничные сети вроде Walmart, Target и Best Buy решили закрыть свои магазины на День благодарения, оставив сотрудников дома. Этот шаг направлен на сокращение рисков распространения коронавируса. Home Depot, специализирующийся на строительных материалах и инструментах, решил расширить «Чёрную пятницу» на целых два месяца, в День благодарения его магазины тоже будут закрыты.

Многие ритейлеры преуспели в переносе свой продаж в онлайн, теперь им предстоит проверить это на праздничном сезоне.