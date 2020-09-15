После улучшения Росстатом оценки спада ВВП с —8,5% г/г до — 8,0% г/г в 2Q20 Минэкономразвития вчера обновило прогноз на 2020.

Ведомство улучшило свой прогноз снижения ВВП с —4,8% г/г до —3,9% в 2020 г.; эта более сильная цифра отражает улучшение прогноза инвестиционной активности (с —10,4% г/г до —6,6% г/г) и улучшение ожиданий по обороту розничной торговли (прогноз улучшен с —5,2% г/г до —4,2% г/г).

Министерство также немного улучшило прогноз реальных располагаемых доходов населения и сейчас ожидает их спад на 3,0% г/г против —3,5% г/г, согласно предыдущему прогнозу.

Хотя мы разделяем мнение о том, что снижение экономики, вероятно, будет меньшим в сравнении с первоначальными ожиданиями правительства, мы считаем, что основную нагрузку кризиса понесет население; по этой причине мы подтверждаем наш прогноз спада ВВП на 3,0% г/г на 2020 и снижения реальных располагаемых доходов на 5,0% г/г.