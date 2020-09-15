Китай становится локомотивом мировой экономики
Сегодня вышел очень неплохой блок макроэкономической статистики из Китая: розничные продажи и промышленное производство за август. Розничные продажи впервые в этом году выросли год к году, рост составил 0.5%. Промышленное производство увеличилось на 5.6% г/г.
Особенно впечатляют детали отчетов. Розничные продажи потребительских товаров выросли на 1.5% г/г, заметьте, что в марте годовое снижение составляло 12%. Самыми высокими были продажи косметики 19% г/г, ювелирных украшений 15.3%, средств коммуникации 25% г/г. Резко вырос пассажирский авиа-трафик: в августе он превысил 80% от уровня 2019 года.
Цифры по промпроизводству также говорят о быстром восстановлении китайской экономики: создание стали увеличилось на 11.3% г/г, цемента на 6.6%, компьютеров на 12%, электроэнергии на 6.8% и т.д.
Судя по всему, Китай становится локомотивом мировой экономики. Поднебесная первая столкнулась с пандемией, первая справилась с ней и быстро восстанавливается. Это очень хороший сигнал и для российской экономики: для наших активов рынка акций, особенно; для добывающих компаний.
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