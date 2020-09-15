Акции "Газпром нефти" могут краткосрочно подрасти
В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги ТМК (+4,11%) и обыкновенные акции Мечела (+3,05%). Котировки Газпром нефти прибавили 1,97%. В лидерах снижения были бумаги Магнита (-0,97%) и акции ТГК-2 (-0,70%).
Акции ТМК во вторник получали поддержку от новостей об оферте на их выкуп у миноритариев по цене 61 руб. за бумагу. В результате котировки взлетели к указанной отметке, после чего скорректировались чуть ниже.
На акциях Мечела позитивно сказались новости о намерении выкупить бумаги у миноритариев после снятия моратория на банкротство.
С технической точки зрения акции Газпром нефти во вторник преодолели важное краткосрочное сопротивление 315,50 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что вполне может позволить им развить рост к 327,50 руб., а далее – к августовскому максимуму 333,30 руб. ADX не исключает позитивного для “быков” сценария и говорит о смене тренда на восходящий, но невысокие объемы торгов предупреждают о рисках поспешного наращивания “лонгов”. Отскок от 315,50 руб. будет говорить об опасности возвращения к снижению.
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