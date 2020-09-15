24 августа технологический стартап JFrog Ltd. подал заявку на проведение IPO на фондовой бирже Nasdaq.

JFrog Ltd. – израильская компания, разработчик платформы DevOps, с помощью которой организации могут ускорить процесс создания, внедрения и обновления программного обеспечения. DevOps (акроним от development and operations) представляет собой метод разработки ПО, при котором группы, ответственные за создание, тестирование, развертывание и эксплуатацию продукта, приложения, максимально активно взаимодействуют. Таким образом, использование модели DevOps позволяет компаниям снизить временные затраты на разработку ПО, повысив при этом качество и уровень контроля на всех этапах создания, внедрения и эксплуатации продукта. На текущий момент услугами JFrog пользуются свыше 5,8 тыс. организаций из более 90 стран, включая 75% компаний из рейтинга Fortune 100, в числе которых Google, Microsoft, Amazon, Facebook и др.

Платформа JFrog включает в себя ряд решений. JFrog Artifactory представляет собой репозитарий пакетов (программного обеспечения и метаданных). С помощью репозитария JFrog организации и группы разработчиков могут хранить, обновлять и управлять своим ПО. JFrog Artifactory поддерживает различные системы хранения и управления пакетами и метаданными, в числе которых Debian, Docker, Go, Helm, Kubernetes, Maven, NuGet и др. В свою очередь, продукт JFrog Xray обеспечивает безопасность пакетов, хранящихся в JFrog Artifactory, за счет постоянного их сканирования. JFrog Pipelines – инструмент, отвечающий за автоматизацию и организацию движения пакетов программного обеспечения через платформу JFrog. Также компания предлагает продукты JFrog Distribution, JFrog Artifactory Edge, JFrog Mission Control и JFrog Insight.

Привлекательность данного IPO в значительной степени обусловлена высокими темпами роста бизнеса JFrog при незначительных убытках. За I полугодие 2020 года выручка компании увеличилась на 50,2% г/г до $69,3 млн благодаря расширению клиентской базы, а также роста спроса на услуги JFrog со стороны действующих клиентов. На этом фоне чистый убыток JFrog за аналогичный период сократился на 79,4% г/г до $426 тыс. В свою очередь, за 2019 год количество клиентов JFrog выросло на 19,1% г/г до 5,6 тыс. организаций, а на текущий момент их число превышает 5,8 тыс.

Андеррайтерами данного IPO выступают Morgan Stanley, J.P. Morgan и BofA Securities. Изначально JFrog планировала разместить акции на сумму около $405 млн. Однако 14 сентября андеррайтеры повысили диапазон размещения с $33-37 за акцию до $39-41 за бумагу. Скорее всего, инвесторы проявляют повышенную заинтересованность в участии в IPO JFrog, в связи с чем цена размещения акций была увеличена. Таким образом, на сегодня объем размещения составляет примерно $463 млн, а оценка самой компании – $3,5 млрд. Начало торгов акциями JFrog запланировано на 16 сентября.