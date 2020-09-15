Вчерашний день прошел строго по плану и стал одним из самых обнадеживающих за последнюю неделю. Если все предыдущие дни над фондовым рынком сгущались грозовые тучи и веяло холодом суровой коррекции, то вчера словно по мановению волшебной палочки всё вдруг изменилось и на участников рынка хлынул поток оптимизма.

Инвесторы с радостью восприняли новости, поступающие с корпоративного фронта о целом ряде слияний и поглощений от компаний NVidia (NVDA, +5,82%) и Gilead Sciences (GILD, +1,16%), а также фактически с восторгом встретили информацию о возобновлении клинических испытаний вакцины для лечения коронавируса от компании AstraZeneca (AZN). Последнее так вообще имело далеко идущие последствия, поскольку на этом фоне взбодрился весь биотехнологический сектор, и акции медицинских компаний были вчера одними из лучших.

В целом в течение всей торговой сессии настрой был весьма и весьма позитивным, что, в конечном счете, привело к уверенному росту фактически по всему фронту бумаг. Все индексы выросли более чем на 1% и, таким образом, ушли от края опасной коррекционной ямы, куда они намеревались свалиться в течение всей предыдущей недели. Особенно актуально это было для индекса NASDAQ, который подошел уже к самому краю обрыва.

На фоне хорошего спроса фактически во всех отраслях ярко красным цветом алели вчера акции банковского гиганта Citirgroup (C, —5,59%). Акции одного из крупнейших американских банков обвалились после появления статьи в The Wall Street Journal о претензиях регулятора к системе управления рисками банка. При этом, как утверждается в статье, Citi признал ошибки и готов их исправить в кратчайшие сроки. Для этого Citi даже готов сменить главу банка и в конце этого года вместо уходящего на пенсию Майкла Корбата (он, правда, должен был сидеть в своем кресле до 2022 года!) генеральным директором банка станет Джейн Фрезер. Однако, как говорят сведущие люди, это вряд ли спасет банк от крупных штрафов со стороны ФРС и Управления валютного контроля.

По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 14 сентября было заключено почти 900 тысяч сделок с акциями 1226 эмитентов на общую сумму более 840 миллионов долларов США.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 15 СЕНТЯБРЯ

Главное событие этой недели стартует сегодня. Это очередное плановое заседание Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. Решения, которые будут приняты в ходе этого заседания, мы узнаем только завтра, но участники рынка будут готовиться к этому уже сегодня. Общие ожидания безусловно позитивные, хотя осторожность все же не помешает и уж точно не стоит лезть на рожон. Поэтому сегодня, несмотря на то, что вчерашний хайп на рынке сохраняется, инвесторы все же будут более умерены в своих аппетитах и, скорее всего, слишком уж активных покупок ожидать не стоит. Однако, в любом случае, по итогам первой половины дня к началу премаркета все основные рынки уверенно торгуются в зеленой зоне, прибавляя вплоть до 1% к вчерашнему закрытию.

Кроме общего позитивного настроя, связанного с ожиданием со дня на день появления вакцины от коронавируса, сегодня на ситуацию могут повлиять еще и выходящие макроэкономические данные. В 15-30 мск появятся данные по индексу условий ведения бизнеса в Нью-Йорке, а в 16-15 – данные по промышленному производству за август месяц. Как раз последние особенно опасны, поскольку аналитики ожидают увидеть снижение темпов роста с 3 до 1 процента в пересчете месяц к месяцу. В нынешних условиях большой неопределенности любое ухудшение ситуации может быть воспринято инвесторами весьма негативно и далее, как говорится, за последствия мы не ручаемся. Поэтому остается надеяться, что статистика по промышленному производству не вызовет у участников рынка слишком уж большого разочарования.

Ну и, наконец, вечером уже после окончания торгов выйдет квартальная отчетность от такой знаковой технологической компании как Adobe Systems (ADBE). Adobe – последняя крупная софтверная компания, которая публикует свою отчетность по итогам прошедшего квартала. Ожидания аналитиков очень позитивны, и есть почти полная уверенность, что компания оправдает надежды инвесторов. Буквально несколько дней назад целый ряд ведущих аналитиков пересмотрели свои target price по этой компании в сторону повышения. Так, аналитик компании Cowen Дж. Деррик Вуд повысил свой рейтинг этих акций до уровня «Лучше рынка» и поднял целевую цену с 400 до 555 долларов.

Исходя из всего вышесказанного, сегодня можно ожидать достаточно спокойных торгов с умеренным ростом в пределах 0,5-1% по всему фронту бумаг.