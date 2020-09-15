До конца дневных торгов еще есть время, но предварительные итоги дня подвести уже можно. В комментарии от 10 сентября я предположил, что поскольку «Индекс РТС вошел в зону «перепроданности» … можно ожидать его стабилизации». Этот прогноз оправдался – индекс МосБиржи растет четвертый день подряд. Стабилизация цен на нефть помогает. К тому же недавнее снижение котировок акций в США в основном коснулись акций технологического сектора, многие акции реального сектора почти не снижались. Значит, рано говорить о сломе повышательного тренда на фондовом рынке США. А раз слома нет, то некоторый аппетит к рискам у инвесторов на нашем рынке сохраняется.

На этой неделе очень хорошо чувствуют себя акции Сбербанка об. Первый звоночек для биржевых медведей прозвучал, когда котировки закрепились выше зоны 220-222. Вчера на пути роста был уровень 226, но «быки» его успешно преодолели, что открыло дорогу к росту до 232. О такой возможности я вчера писал в дневном комментарии. Уровень 232 «быки» не преодолели, и от него может развиться коррекция.

Котировки Сбербанка может зарядить оптимизмом Годовое Общее собрание акционеров Сбербанка, которое состоится 25 сентября, а накануне состоится конференция, на которой специалисты банка расскажут о новых сервисах и продуктах. Тема возможного президентства Байдена и вероятного отключения России от системы SWIFT далеко, а рассказ о новых продуктах и дивиденды уже близко. Не являюсь большим «фанатом» этого банка и говорю только о краткосрочной картине.

В долгосрочном же плане у Сбербанка появились некоторые риски в связи со сменой собственника. Новый собственник может поставить задачи кредитования предприятий, которые выполняют определенные задачи государства и не факт что для банка это выгодно. Ну, а Аэрофлот, к примеру, госчиновники могут попросить покупать больше отечественных самолетов, и не важно, что они будут на приколе из-за отсутствия запчастей.

Котировки золота сегодня выросли. Но зона сопротивления1970-1980 пока не преодолена. Вероятно, что трейдеры займут выжидательную позицию до того, как станут известны итоги заседания ФРС США. Цены поддерживает целый букет повышательных трендов. Краткосрочный тренд от 7 сентября, к примеру, проходит в районе 1963. Большинство инвестбанков ждет, что в следующем году цена на золото вырастет, поэтому биржевая игра «о покупки» кажется предпочтительной.



