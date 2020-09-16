По итогам вторника европейский фондовый рынок показал положительную динамику. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся ростом на 0,77 %, британский индекс FTSE 100 увеличился больше других на 1,32%, немецкий DAX прибавил 0,18%, а французский CAC вырос на 0,32%.

Рост европейского рынка поддержали положительные данные по объёму промышленного производства в Китае. Индекс акций горнодобывающих компаний вырос на 1,7% после того, как данные из Китая показали рост объёма промышленного производства наиболее быстрым темпом за восемь месяцев, а объём розничных продаж вырос впервые в этом году (к уровню прошлого года). Данные института экономических исследований ZEW показали, что настроение инвесторов в Германии в сентябре неожиданно выросло, это сигнализирует об уверенности в восстановлении после коронавирусного кризиса.

Динамика американского фондового рынка была слабопозитивной, тем не менее, масштабные распродажи прошлой недели видимо подошли к концу. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq прибавил 1,21% до 11190,3 пункта, Dow закрылся на 0,01% выше нулевой отметки, а S&P500 увеличился на 0,52% и составил 3401,2.

Во вторник локомотивом роста американского рынка выступил технологический сектор. Если еще на прошлой неделе бумаги Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Alphabet, Microsoft стали причиной распродаж на рынке, то на текущей неделе эти же эмитенты «тянут» котировки индексов наверх: по итогам дня Facebook и Alphabet прибавили по 2%, Netflix вырос на 3%, Amazon, Apple и Microsoft увеличились на 1%.

Tesla продолжает демонстрировать чудеса волатильности, прибавив 6% по итогам дня. Бумаги компании за 2 дня смогли отыграть половину падения прошлой недели. Ростом на 1,5% также отметились бумаги Kraft Heinz после того, как The Wall Street Journal сообщил о планах компании по сокращению расходов на $2 млрд в течение ближайших 5 лет.

Событием дня стал анонс новых гаджетов от Apple. В этот раз компания представила обновленные «умные» часы Apple Watch и новые модели планшетов iPad. Анонс новой модели iPhone в этом году состоится позже. Еще весной издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что из-за просевшего спроса и проблем на производствах в Азии, вызванных пандемией коронавируса, Apple планирует на месяц задержать выпуск новой флагманской линейки iPhone.

Уже после закрытия основной торговой сессии свои финансовые результаты за квартал опубликовали FedEx и Adobe. Обеим компаниям удалось порадовать инвесторов. Отчет FedEx оказался в значительной степени лучше ожиданий аналитиков, что способствовало росту котировок в ходе вечерней сессии на 8%. Компания заявила о прибыли на акцию в размере $4,87 а выручка составила $19,30 млрд. Аналитики предполагали, что прибыль на акцию составит $2,65 при выручке в $17,51 млрд.

Сильный отчет Adobe также способствовал росту котировок компании на 4%. По итогам квартал прибыль на акцию составила $2,57, а выручка — $3,23 млрд. Согласно консенсус-прогнозам прибыль на акцию ожидалась на уровне $2,41, а выручка — $3,16 млрд.

В среду в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление FOMC и Экономический прогноз от FOMC. Несмотря на то, что в ходе летнего заседания обсуждался вопрос ослабления монетарной политики, в дальнейшем макроданные показали улучшение ситуации, что, вероятно, позволит ФРС взять паузу и оставить политику без изменений.

Знаковых отчетов в среду не ожидается.

После недели распродажных настроений американский рынок смог стабилизироваться, а те компании, которые несколько дней назад задавали тон снижению, теперь тянут индексы наверх. Будем надеяться, что неприятные сюрпризы сентября на этом закончились.