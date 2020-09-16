Во вторник рынок вновь следовал за внешними площадками. Лидерами роста стали бумаги ТМК (+4,32%) на новости о выкупе по 61 руб. Лидерами падения стали акции Yandex N.V. (-1,27%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 75.

На Московской бирже вскоре состоится IPO. Компания Совкомфлот предложит 25%-1 акцию и рассчитывает привлечь не менее $500 млн. Таким образом, деньги пойдут в компанию, общий долг которой сейчас превышает $3 млрд. Государство получит деньги за счет дивидендов, объем которых за год ожидается в районе $225 млн. Предложение, на наш взгляд, очень горячее. Ранее ситуация на рынке морских перевозок была плохая из-за переизбытка предложения, но в прошлом году дела пошли на лад. В 1 полугодии Совкомфлот, обладающий значительными танкерными емкостями, увеличил выручку более чем на $150 млн. на фоне спекулятивного спроса на места для хранения нефти. Дивидендный доход в первый год может превысить 10%, это одна из причин повышенного интереса к IPO.

Минфин вновь предложит ОФЗ-ПК. В предыдущие дни цена облигаций ОФЗ29014 не опускалась, как это было в предыдущие размещения. Мнения игроков относительно ключевой ставки в пятницу расходятся. Однако интерес к бумагам с переменным купоном не снижается, поскольку даже на горизонте до конца года эффект для облигаций с фиксированным купоном будет слабым, в то время как ОФЗ с переменным купоном предпочтительнее даже на таком коротком горизонте при возможном снижении ставки в пятницу. Я ожидаю, что Минфин попытается разместить весь оставшийся объем 116 млрд. руб., даже если для этого придется продать бумагу с дисконтом 0,2-0,3 п.п.

Ожидаем смешанную динамику. Ожидания в паре USD/RUB: 75,00-76,00, по индексу Мосбиржи: 2950-3000 п.