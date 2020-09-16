Во вторник продолжилось повышение по индексу РТС на фоне некоторого восстановления спроса на рынках акций в целом после выхода сравнительно сильных данных по экономике КНР. В российском секторе голубых фишек спрос был сконцентрирован преимущественно в нефтегазовом сегменте – ослабление доллара США на мировом валютном рынке и неожиданное падение запасов сырой нефти в США (по данным API) стали фактором повышения по нефтяным фьючерсам. В итоге Роснефть (ROSN) выросла на 2.9%, Лукойл (LKOH) и Татнефть (TATN) – на 2.6%, Новатэк (NVTK) – на 2.5%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Самараэнерго (SAGO) подорожали на 5.7%, Русолово (ROLO) – на 5.4%, ТМК (TRMK) – на 4.3%.

Фондовые индексы США закрылись в плюсе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение движения вверх по индексу РТС за счет нефтегазового сектора – обстановка на мировом рынке энергоносителей остается благоприятной. Между тем сектор цветной металлургии может отставать от рынка из-за сообщений прессы об инициативе Минфина по увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Наиболее ожидаемым событием сегодняшнего дня является комментарий ФРС США по итогам регулярного заседания, но он будет озвучен уже после закрытия основной торговой сессии на МосБирже.

На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации вблизи уровня 75.0 по паре доллар-рубль в преддверии объявления итогов заседания комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC).



