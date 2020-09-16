Вчерашние торги на российским рынке акций завершились ростом: индекс Мосбиржи вырос на 1,8%, индекс РТС — на 2,05%. Акции закрылись преимущественно на «зеленой» территории, лишь несколько бумаг ушли в минус. Лидерами роста стали TCS Group (+4,71%), «Роснефть» (+2,90%), X5 (+2,82%). В числе аутсайдеров можно отметить акции Yandex (-0,93%). Покупкам способствовало укрепление нефтяных котировок, повышение курса рубля относительно доллара и евро, а также благоприятный внешний фон на мировых площадках.

Сегодня мы видим возможность для умеренного роста на рынке акций. На часовом графике индекс Мосбиржи сломил нисходящую линию краткосрочного коррекционного тренда. Вчерашнее закрытие произошло на дневных максимумах. Если котировки пройдут локальное сопротивление в 2980 пунктов, можно ожидать повышения до психологической отметки в 3000 пунктов.

Перед открытием торгов мы видим умеренный аппетит к риску на внешних торговых площадках, в новостных лентах существенного негатива не наблюдается. Сильнее рынка могут оказаться нефтяные компании. Вчера нефть существенно повысилась в цене, оттолкнувшись от локальных минимумов, что было обусловлено приостановкой свыше 20% добычи нефти в Мексиканском заливе на фоне урагана «Салли». Сегодня утром фьючерсы на нефть торгуются в плюсе свыше 1%, в частности, ноябрьский контракт на Brent (ICE) подрос в цене на 1,5% до 41,13 долл. за баррель.

Перед открытием Мосбиржи долларовый индекс снижается на 0,04%. Дополнительную поддержку рублю может оказать наступивший налоговый период. Ключевые американские индексы завершили сессию с повышением: промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,01%, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,52%, а индекс с электронной биржи NASDAQ прибавил 1,21%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрос на 0,07%. Декабрьский фьючерсный контракт на золото прибавил 0,20%, до $1970,2 за тройскую унцию. Азиатские биржи торгуются разнонаправленно. Японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,06%, австралийский S&P/ASX 200 — почти на 1%, китайский CSI 300 опустился на 0,43%.

Из значимой статистики сегодня ожидается публикация данных по инфляции в Китае, Великобритании, России, по торговому балансу Евросоюза, а также розничным продажам в США. Вечером ФРС объявит решение по ключевой процентной ставке и после заседания проведет конференцию.

Сегодня последний день покупки под дивиденды акций «РусАгро», одной из крупнейший сельскохозяйственных компаний в стране. Компания выплатит промежуточный дивиденд $0,19 на акцию. Доходность небольшая, около 2%, но мы отмечаем, что помимо дивидендов у компании есть перспективы роста за счет операционного расширения в ближайшие годы.

На облигационном рынке Минфин предложит инвесторам три выпуска ОФЗ. Сегодня также правительство рассмотрит проект федерального бюджета на три года.