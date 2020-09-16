Пара доллар-рубль может закрепиться ниже 75
Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился позитивный внешний фон.
Основным фактором поддержки национальной валюты станет рост рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня с утра прибавляет порядка 1,5%, поднявшись выше 41 доллара. При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не даст дополнительных ориентиров рублю.
На таком фоне пара доллар/рубль в начале сессии может предпринять попытку отступления под уровень 75 рублей. Закрепление ниже данной отметки будет сигнализировать о росте вероятности продолжения негативной динамики американской валюты с ближайшей целью в районе 73 рублей.
При этом во второй половине дня важным фактором для доллара станут результаты заседания ФРС США. В случае если они стимулируют восстановление американской валюты на международном валютном рынке, рубль, несмотря на закрепление нефти выше 40 долларов, растеряет утренний рост, а пара доллар/рубль отыграет отметку 75 рублей.
Напомним, что во вторник рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар потерял 0,4%, закончив торги в районе 75 рублей, евро снизился на 0,5%, отступив ниже 89 рублей.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200916/832031055.html