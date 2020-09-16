Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением в пределах 0.2-0.5%, в диапазоне 2985-2995 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2980, 2970 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3000, 3020 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен продолжить подъем к ближайшему значимому уровню 3000 п.

Во второй половине дня вероятен переход локального рынка акций в состояние консолидации в ожидании вечернего решения ФРС по процентной ставке (21.00 МСК) и последующих комментариев по этому поводу (21.30 МСК). Среди иностранных статистических показателей наиболее важным сигналом станут еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17.30 МСК).

В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (+1.78%) и РТС (+2.05%) завершили основные торги с сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерних торгов индекс МосБиржи повысился на 1.54%. Более того, в ходе дневной торговой сессии рублевый индекс МосБиржи демонстрировал уверенный безоткатный подъем.

Подобный всплеск оптимизма на локальном рынке акций выглядел не слишком логичным в условиях усугубляющихся санкционных рисков. Впрочем, с технической точки зрения мы наблюдаем в индексах МосБиржи и РТС всего лишь продолжение коррекционного отскока после довольно сильной месячной просадки, развивавшейся с середины августа.

Основным объективным стимулом для вчерашних покупок в акциях российских компаний стал наметившийся среднесрочный разворот вверх во фьючерсах на нефть сорта Brent. Вчера они сумели превысить ближайший значимый ценовой уровень $40 за баррель и закрепились выше указанной отметки. Таким образом, они вернулись в более комфортный пятидолларовый диапазон $40-$45. Как обычно, нефтяные котировки находятся под влиянием множества противоречивых факторов. Но в пользу сырьевых быков сейчас играет накопившаяся с начала сентября перепроданность нефтяных контрактов.

Среди значимых внешних событий и сигналов стоит отметить усиливающуюся санкционную риторику в отношении РФ со стороны Евросоюза и США. Кроме того, вчера началось плановое двухдневное заседание Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США. По его итогам могут прозвучать очень значимые для финансовых рынков заявления.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ0) пришли в состояние бэквордации величиной около 17 п., или порядка 1.4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка демонстрируют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сильного прироста индекса МосБиржи по итогам дневной и вечерней торговых сессий, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Существенно сильнее рынка торговались многие представители нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, +2.26%), Лукойл (LKOH RM, +2.60%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +1.99%), Новатэк (NVTK RM, +2.47%), Роснефть (ROSN RM, +2.90%), Татнефть-ао (TATN RM, +2.58%), Газпром нефть (SIBN RM, +2.01%). Активизация спроса в указанных бумагах была вызвана наметившимся коррекционным восстановлением стоимости нефтяных фьючерсов. Однако не стоит забывать, что сегодня вечером будет опубликована еженедельная статистика по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США. Указанный фактор способен оказать существенное влияние на дальнейшую динамику нефтяных котировок.

Дополнительным стимулом для покупок в акциях «Газпрома» стало довольно неожиданное заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что прекращение газопроводного проекта «Северный поток 2» в качестве политической реакции на инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным не входит в компетенцию Евросоюза. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель дала понять, что решение по этому поводу будет «европейским», а не «немецким». Тогда это выглядело как снятие со страны моральной ответственности за отказ от принятых ранее обязательств. Однако ЕС также не желает перекладывать такую ответственность на себя.

Акции ТМК (TRMK RM, +4.32%) открылись с сильным разрывом вверх и удержались на более высоком уровне в связи с важными корпоративными новостями. Совет директоров эмитента одобрил новую программу выкупа этих бумаг по цене 61 руб. в количестве до 129 198 754 шт. Вчера их стоимость приблизилась к объявленной цене выкупа.

Явным аутсайдером среди голубых фишек выступили акции Yandex clA (YNDX RM, —0.93%). Они продолжают «разгружать» свою среднесрочную перекупленность. С середины июня эти бумаги сильно выросли в цене на фоне ряда позитивных корпоративных событий.

Слабее рынка также закрылись бумаги Полюс (PLZL RM, —0.04%), ФСК ЕЭС (FEES RM, —0.31%), М.Видео (MVID RM, —0.22%), Ленэнерго-ап (LSNGP RM, —1.96%), ОР (OBUV RM, —0.43%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.5%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.3%. Японский Nikkei225 подрос на 0.1%.

В целом состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым приростом.