Банк России немного увеличил лимит по депозитам до 1,81 трлн руб., что соответствует нижней границе нашего прогнозного интервала (1,8–2,0 трлн руб.). На вчерашнем аукционе банки предложили к размещению 1,62 трлн руб., так что в итоге объем средств банков на депозитах в ЦБ останется практически неизменным с прошлой недели. На аукционе КОБР заявок поступило на сумму 52 млрд руб. против предложенных 197 млрд руб. Баланс средств банков на корсчетах, по нашим оценкам, остается близким к вчерашнему показателю (2,78 трлн руб.). Спрос на аукционе однодневного репо с Федеральным казначейством вновь составил 90 млрд руб., в то время как возможностью привлечения средств в рамках долларового репо банки не воспользовались. На сегодняшнем аукционе однодневного репо Казначейство повысило лимит до 260 млрд руб. против вчерашних 170 млрд руб. Сегодня же Казначейство проведет аукцион 35-дневных депозитов на сумму 100 млрд руб., которая, как мы ожидаем, будет выбрана полностью.

Ставка RUONIA, по нашим оценкам, вчера сместилась ближе к 4,15% (против 4,12% в понедельник), но в ближайшие дни мы ожидаем ее снижения на фоне притока в банковскую систему ликвидности из бюджета и со стороны Федерального казначейства. Средняя стоимость однодневного валютного свопа вчера также незначительно выросла, достигнув 3,92% (+4 бп). Более длинные ставки денежного рынка остаются на прежних уровнях; движения на всех кривых не превысили 1 бп. Текущий спред между ставкой 9x12 FRA и 3-месячной ставкой MosPrime составляет 18 бп (4,81–4,63%), однако после заседания совета директоров Банка России, которое состоится в эту пятницу, данный спред, как мы ожидаем, сместится к нулевой отметке. По мнению наших экономистов, на предстоящем заседании регулятор может прибегнуть к более четким сигналам с целью подтолкнуть вниз кривые доходностей. В случае более мягкой риторики ЦБ заложенная сейчас в котировки FRA вероятность увеличения ключевой ставки ЦБ исчезнет из рыночных цен.