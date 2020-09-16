Денежный рынок: рост однодневных ставок, скорее всего, окажется кратковременным
Банк России немного увеличил лимит по депозитам до 1,81 трлн руб., что соответствует нижней границе нашего прогнозного интервала (1,8–2,0 трлн руб.). На вчерашнем аукционе банки предложили к размещению 1,62 трлн руб., так что в итоге объем средств банков на депозитах в ЦБ останется практически неизменным с прошлой недели. На аукционе КОБР заявок поступило на сумму 52 млрд руб. против предложенных 197 млрд руб. Баланс средств банков на корсчетах, по нашим оценкам, остается близким к вчерашнему показателю (2,78 трлн руб.). Спрос на аукционе однодневного репо с Федеральным казначейством вновь составил 90 млрд руб., в то время как возможностью привлечения средств в рамках долларового репо банки не воспользовались. На сегодняшнем аукционе однодневного репо Казначейство повысило лимит до 260 млрд руб. против вчерашних 170 млрд руб. Сегодня же Казначейство проведет аукцион 35-дневных депозитов на сумму 100 млрд руб., которая, как мы ожидаем, будет выбрана полностью.
Ставка RUONIA, по нашим оценкам, вчера сместилась ближе к 4,15% (против 4,12% в понедельник), но в ближайшие дни мы ожидаем ее снижения на фоне притока в банковскую систему ликвидности из бюджета и со стороны Федерального казначейства. Средняя стоимость однодневного валютного свопа вчера также незначительно выросла, достигнув 3,92% (+4 бп). Более длинные ставки денежного рынка остаются на прежних уровнях; движения на всех кривых не превысили 1 бп. Текущий спред между ставкой 9x12 FRA и 3-месячной ставкой MosPrime составляет 18 бп (4,81–4,63%), однако после заседания совета директоров Банка России, которое состоится в эту пятницу, данный спред, как мы ожидаем, сместится к нулевой отметке. По мнению наших экономистов, на предстоящем заседании регулятор может прибегнуть к более четким сигналам с целью подтолкнуть вниз кривые доходностей. В случае более мягкой риторики ЦБ заложенная сейчас в котировки FRA вероятность увеличения ключевой ставки ЦБ исчезнет из рыночных цен.
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