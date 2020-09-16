Пересмотр Росстатом оценки спада ВВП за 2К20 (с —8,5% г/г всего до 8,0% г/г) добавил правительству оснований для улучшения прогноза спада ВВП за 2020 до —3,9% г/г. При этом данные за 2кв20 иллюстрируют несколько интересных моментов. Во-первых, несмотря на рост расходов федерального бюджета на 35% г/г в 2К20, выпуск продукции в бюджетных секторах снизился на 3% г/г, включая здравоохранение, где спад составил целых 8,5% г/г. Во-вторых, финансовый сектор был лидером роста (+6,1% г/г) благодаря масштабной реструктуризации банковских кредитов, прошлым инвестициям в ИТ и высокому уровню готовности сектора перейти на удаленную работу. В-третьих, снижение выпуска в секторе добычи полезных ископаемых на 12,8% г/г в 2К20 было более чем нейтрализовано смещением расходов населения из сегмента путешествий заграницу на расходы внутри страны.

Росстат улучшил оценку спада ВВП за 2К20 до —8,0% г/г, Минэкономразвития пересмотрел свой прогноз спада ВВП на 2020 до —3,9% г/г, что приблизило прогноз ведомства к нашему прогнозу (-3,0% г/г): Хотя предыдущая оценка спада ВВП Росстата на 8,5% г/г считалась позитивной в сравнении со странами-аналогами, новая оценка Росстата указывает на снижение ВВП всего на —8,0% г/г. Это предполагает, что ВВП за 1П20 снизился всего на 3,4% г/г; с учетом этого, Минэкономразвития опубликовало обновленный прогноз спада ВВП в 2020, улучшив показатель с —4,8% г/г, согласно июньскому прогнозу, до —3,9% г/г.

Пересмотр прогноза ведомства объясняется, главным образом, сильным улучшением прогноза инвестиций, которые, по первоначальному прогнозу, должны были снизиться на 10,4% г/г, однако сейчас предусматривается их снижение всего на 6,6% г/г. Еще одно изменение связано с тем, что Минэкономразвития улучшило свой прогноз снижения реальных располагаемых доходов с —3,5% г/г до более оптимистичных —3,0% г/г, что отражает улучшение траектории реальных зарплат, которые, как ожидается сейчас, должны вырасти на 1,5% г/г против снижения на 3,6% г/г, согласно предыдущему прогнозу.

Мы подтверждаем свой прогноз спада ВВП на 3,0% г/г на этот год, однако ожидаем более сильного снижения реальных располагаемых доходов на 5% г/г по итогам 2020.

Отраслевая структура

Отраслевая структура спада сильно разошлась с нашими ожиданиями. Статистика Росстата позволяет сравнить ожидания от карантинных мер и их фактические последствия. Так, когда карантин только начался, мы ожидали, что он вызовет снижение ВВП на 20% г/г в первые, наиболее жесткие месяцы карантина; в своем прогнозе мы исходили из предпосылки, что выпуск в секторе гостиничного хозяйства снизится на 80% г/г, в розничной торговле и транспорте – на 60% г/г, в недвижимости – на 50% г/г, в строительстве – на 5%. Фактический же результат подтверждает, что наиболее сильно пострадал гостиничный сектор, но его спад составил 57% г/г; транспорт снизился на 19% г/г, что гораздо меньше наших ожиданий, а торговля снизилась только на 13% г/г, что также было лучше ожиданий.

Как недвижимость, так и строительство показали низкую чувствительность к кризису, снизившись соответственно на 1,2% г/г и на 1,7% г/г в 2К20.

Бюджетный сектор

Выпуск в бюджетных секторах снизился на 3,0% г/г, несмотря на рост расходов федерального бюджета на 35% г/г в 2К20. Интересным наблюдением является то, что несмотря на значительный рост расходов федерального бюджета (+35% г/г за 2К20 или 1,4 трлн руб. дополнительных расходов), динамика бюджетного сектора была очень слабой. Совокупный выпуск в 4 бюджетных секторах (образовании, здравоохранении, секторов госбезопасности и госуправления) снизился на 3,0% г/г в 2К20, включая очень сильный спад в здравоохранении на 8,5% г/г.

Это говорит о том, что несмотря на значительные дополнительные расходы, выделенные правительством, бюджетные сектора пострадали от карантинных мер очень сильно, а стимулирующие расходы были направлены в сектора, которые традиционного не считаются государственными (лучшем примером этому может служить результат строительного сектора, возможно поддержанный инфраструктурным строительством).

Лучшую динамику в 2К20 показал финансовый сектор, рост которого составил 6,1% г/г: Только три сектора в 2К20 смогли сохранить рост. Это сельское хозяйство (+0,4% г/г), финансовый сектор (+6,1% г/г) и госбезопасность (+2,6% г/г).

Финансовый сектор не только опередил все другие сектора, но и продемонстрировал более сильную динамику в сравнении с 2К15, когда был пик спада в кризис 2014-2016, и в сравнении с 2К09, когда был пик спада в кризис 2009.

Мы объясняем столь позитивный результат сочетанием ряда факторов. Во-первых, за этим стоит решение правительства о широкомасштабной реструктуризации кредитов, что может объяснять столь высокую активность финансового сектора; во-вторых, это также может быть связано со значительными инвестициями в ИТ в предыдущие годы большим числом российских банков, в том числе и государственных; в-третьих, в отличие от ряда других секторов, связанных с физическим трудом, финансовые компании, по всей видимости, оказались лучше подготовлены к переходу на удаленную работу.

Сектор добычи полезных ископаемых

Снижение выпуска в секторе добычи полезных ископаемых было нейтрализовано сокращением расходов населения на зарубежный отпуск. Важной частью российской картины роста в 2К20 стало решение России участвовать в сделке OPEC+, что привело к сокращению выпуска в секторе добычи полезных ископаемых на 12,8% г/г.

Этот фактор продолжает препятствовать восстановлению промышленности, несмотря на некоторое восстановление выпуска в обрабатывающей промышленности со спада на 7,9% г/г в 2К20 до снижения на 3,3% г/г уже в июле. Стоит также отметить, что ущерб от сделки OPEC+ для экономики отчасти нейтрализуется смещением туристических потоков от путешествий заграницу к внутреннему туризму.

В 2К20 россияне израсходовали менее $2 млрд на путешествия заграницу (расходы на транспорт и поездки), тогда как в 2К19 эта цифра превысила $13 млрд. В квартальном сопоставлении позитивный экономический эффект от сокращения расходов на путешествия заграницу в три раза превысил размер эффекта от снижения добычи в секторе полезных ископаемых; очевидно, что смещение спроса стало причиной относительно сильной цифры ВВП за 2К20.