События последнего времени привели к существенному ослаблению рубля, в первую очередь по отношению к евро, юаню и американскому доллару. Однако такое ослабление оказалось неравномерным. В частности, с начала июня наиболее существенное ослабление рубля (более 16%) отмечено по отношению к евро, более 15% — по отношению к юаню и менее 10% по отношению к американской валюте.

При этом фьючерсы на нефть марки Brent за аналогичный период даже несколько прибавили в цене (ок. 2%). Таким образом, сырьевой фактор в данном случае оказался второстепенным.

Если говорить о внутренних факторах, то следует учесть решения Банка России по снижению ключевой ставки. В рассматриваемом периоде ставка была сокращена на 125 базисных пунктов, что в свою очередь повысило доступность рублевой ликвидности и могло негативно сказаться на курсах.

Несомненно, более важным оказалось влияние ограничительных мер, которое нанесло ощутимый урон экономике, положение усугубилось фиксацией фактов о естественной убыли населения.

Наконец, усиление реакционных сил по контуру СНГ, на этот раз проявившееся в форме политического кризиса в Белоруссии, увеличило рисковую составляющую курсообразования рубля.

Главный вопрос: чего ожидать впереди?

В отношении сырьевого фактора можно предположить, что его роль возрастет. Причем, в среднесрочной перспективе, восстановление нефтяных котировок скорее сохранится. Это обусловлено тем, что справедливый сбалансированный уровень цен находится выше текущих значений.

Политика мегарегулятора, очевидно, также будет направлена на поддержание рубля. В частности, Банк России уже дал понять, что потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки не обязательно будет использован в ближайшее время, более того, в представленных сценариях допускается ужесточение монетарной политики. На ближайшем заседании 18 сентября ключевая ставка, по всей видимости, останется неизменной, однако активизация коммуникации со стороны регулятора (увеличение количества пресс-конференций и анонсирование роста информационного потока в части данных по инфляции и прогнозов по динамике ключевой ставки), свидетельствует о том, что Банк России стремится усилить свое влияние с помощью вербальных интервенций.

Пожалуй, наиболее уязвимым является положение российской экономики. Обеспечение ее восстановления остается самой сложной задачей. Представленный Премьер-министром Мишустиным в начале июня план восстановления экономики, судя по реакции инвесторов на валютном рынке, пока не способствует в достаточной мере слому негативных тенденций. Тем более что согласно указанному плану до конца текущего года предполагается лишь стабилизировать положение, иными словами ждать улучшений до конца года не следует. Совсем другое дело 2021 год: в рамках первого полугодия должно быть достигнуто восстановление экономики, а во втором – планируется обеспечить рост! В итоге безработица должна опуститься ниже уровня в 5%, рост реальных зарплат в годовом выражении достигнет не менее 2,5% и т.д. и т.п. Одним словом, заживем, но в 21 году, а пока, в ближайшие 3,5 месяца придется жить в условиях стабилизации.

Что же касается фактора Белоруссии, то анализ текущего положения свидетельствует о сохранении сложной ситуации, которая способна оказать токсичное влияние в ближайшие месяцы. Однако, очевидно, что позиция России в данном случае существенно более уверенная и дает основания на разрешение ситуации в выгодную для России сторону в среднесрочной перспективе. Это, безусловно, негативно скажется на позиции «северо-американского альянса». А если учесть риски, связанные с движением BLM и грядущими выборами в США, то в таких условиях доллар может продолжить утрачивать свои позиции и ослабеть даже по отношению к рублю.

С другой стороны, политика ведущих европейских стран, в первую очередь Германии, свидетельствует об усилении самостоятельной позиции по ключевым вопросам. В условиях относительного спокойствия в «старом свете» евро оказалось лучшей инвестиционной валютой. Укрепление евро к доллару США с начала июня составило порядка 7%. Не исключено, что на фоне проблем за океаном, европейская валюта воспринимается в качестве основной альтернативы.

Наконец, политика Китая оставаться как можно дольше в стороне позволяет продолжать усиливать свои позиции и отстаивать собственные интересы. В частности, недавний отказ китайской ByteDance от заключения сделок с транснациональными корпорациями американского происхождения по продаже сервиса TikTok, свидетельствует о сильной позиции Китая в защите собственных технологий и несостоятельности ультимативной политики Вашингтона. Результатом противостояния стало укрепление с начала июня китайской валюты к доллару США более чем на 5%.

Подытоживая вышесказанное, можно ожидать, что период синхронного движения ключевых резервных валют по отношению к рублю завершается. При этом наибольшие шансы на восстановление у рубля отмечаются именно к американскому доллару, в то время как дальнейшая динамика по отношению к евро и юаню выглядит уже не столь однозначной.



