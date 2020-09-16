Сегодня второй день заседания ФРС США. Вечером FOMC объявит решение по монетарной политике. Большинство экспертов не ждут серьезных изменений. Однако главный вопрос текущей глобальной финансовой повестки дня – будет ли в ближайшее время ФРС вводить контроль за кривой доходности казначейских облигаций.

Судя по динамике доходности 10-летних казначейских облигаций, которая последние пять торговых сессий зафлэтилась в районе 0.66-0.68%, игроки ждут от ФРС каких-то, если не решений вопроса по кривой доходности, то точно комментариев на эту тему от руководства центробанка США. Поводов для роста доходности в последние дни было много, инфляционная статистика выходила выше ожиданий. Пока рынок стоит.

Очевидно, в ФРС должны понимать, рынок облигаций может произвольно начать дисконтировать рост инфляции и ожиданий. Тогда ставки уйдут вверх, финансовые условия ужесточатся, и все усилия по поддержке экономики будут напрасны. Контроль над кривой доходности эту проблему снимет.

Однако это будет означать, что ФРС придется увеличивать свой баланс, покупая длинные трежерис для поддержки рынка. Де-факто, это дополнительная программа QE, объем может варьироваться от 10 до 20 млрд. долларов в месяц. Если такое решение будет принято, то доллар к евро точно упадет до 1.20 —1.22, золото снова вернется к 2000 унциям, а рынок акций в США улетит вверх еще на 10-20 %.



