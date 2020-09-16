Металлурги стратегически готовы к росту налогообложения
Государство, на мой взгляд, рассматривает металлургическую отрасль как еще один резервный источник доходов. За последние годы дела у них идут хорошо. Рентабельность показателя EBITDA в черной металлургии находится в диапазоне 25-35%, при этом у гигантов отрасли практически нет чистого долга. У ГМК рентабельность EBITDA еще выше – свыше 55%, а у Полюса она превышает 60%. В схожем положении производители удобрений. И раньше озвучивались предложения повышения налогов на отрасль, но тогда они не получили поддержки. Сейчас высокая вероятность, что повышение налогов произойдет.
Сложно сказать, кому и во сколько обойдутся нововведения. Например, ГМК Норникель декларирует свыше $200 млн в год расходов на налогу на добычу сырья. Это приблизительно 5-8% всех операционных расходов. Если эти налоги утроятся, то будут входить в список основных затрат, наряду с оплатой труда и расходными материалами. Но в целом эффект будет не критическим, кроме того, для компенсации потерь производители могут поднять цены на внутреннем рынке. В худшем случае прибыль ГМК сократилась бы в пределах 5% даже при отсутствии механизмов компенсации. Учитывая то, что для некоторых потребителей или в отношении определенных видов продукции нет альтернативных поставщиков (или это еще дороже), то повышения цен вряд ли удастся избежать. Поэтому слабая реакция рынка на новость объяснима. Полагаю, что компании стратегически готовы к росту налогообложения, поскольку тема затрагивается не впервые, а сейчас положение в экономике требует изыскать способы увеличения доходов бюджета.
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