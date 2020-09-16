Компания стала предоставлять уникальный развлекательный контент в своем стриминговом сервисе. Она была основана в конце 90-х, а производить собственные сериалы и фильмы начала в 2013 году. С тех пор начался бурный рост стоимости компании. Кратный рост числа подписчиков, оборота и прибыли в Европе, на Ближнем Востоке, Африке, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанском регионе, о котором сообщил Netflix, компенсировал для компании снижение прогноза роста числа подписчиков по итогам прошлого года в США и Канаде. Основным ограничением развития в России было отсутствие локализованного контента. В самом начале сентября «Национальная Медиа Группа», НМГ, которая управляет «СТС Медиа», каналами РЕН ТВ, «Пятый» и др., стала оператором онлайн-видеосервиса Netflix в России. В условии соглашения – дублирование на русский язык всего контента, а также создание около 100 уникальных русскоязычных проектов к концу года.

Netflix настойчиво пытается переубедить инвесторов в том, что компания, которая торгуется с коэффициентом P/E свыше 80 не переоценена рынком несмотря на снижение числа подписчиков в США. «Домашний» рынок в США и Канаде остается основным. Темпы наращивания числа подписчиков за счёт наиболее быстрорастущих регионов, в том числе и России, могут замедлиться в этом году из-за роста конкуренции.

Бумаги компании на фоне рост индекса широкого рынка S&P500, ещё в начале сентября торговались вблизи исторических максимумов, но коррекция в технологическом секторе США затронула и её. Высокая конкуренция со стороны Disney+, Amazon Prime Video, CBS All Access, Hulu, HBO Now скажется на росте качества и количества контента (в виде сериалов и фильмов в первую очередь), а также на его локализации в различных регионах.

Ещё одним закономерным шагом на российском рынке стало введение рублевых тарифов. Самый недорогой, базовый тарифный план обойдется в 599 руб./мес. Премиальный план за 999 руб. позволит подключать до 4 устройств и смотреть каналы в Ultra HD-качестве.

Ожидаем, что существенную долю российского рынка онлайн-видео (до 8%) Netflix сможет занять в течение двух-трёх лет. Стриминговое вещание в России несмотря на присутствие большого количества компаний на рынке только начинает завоевывать популярность. По прогнозу TelecomDaily по итогам 2020 года объём рынка составит 42 млрд руб.

Несмотря на коррекцию в технологическом секторе США бумаги Netflix нашли поддержку в районе $460-470/акцию, ожидаем тестирование в среднесрочной перспективе максимума $575,37/акцию.



