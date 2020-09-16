Philip Morris: темпы роста выручки сохраняются несмотря на давление на отрасль
Последние годы объемы продаж в табачной отрасли снижались примерно на 2% в год из-за ужесточения регулирования отрасли и давления со стороны регуляторов и общества. Однако Philip Morris на фоне комбинирования микса продукции и повышения цен смогла сохранить положительные темпы роста выручки. На наш взгляд, в прогнозном периоде Philip Morris сможет сохранить текущую ценовую политику, так как компания, обладая существенной рыночной долей, является основным игроком ценообразования на рынках сбыта. Кроме того, в отличие от других представителей отрасли, большая часть объемов производства табачных изделий Philip Morris смещена в сторону премиального сегмента, что позволяет компании «безболезненно» повышать цены на продукцию.
Philip Morris активно инвестировала в разработку табачных продуктов с пониженным риском для здоровья (IQOS), что позволило компании занять лидирующую позицию в этом сегменте. На текущий момент доля продаж IQOS возросла до 20% от совокупных продаж. В 2019 году продажи IQOS стартовали в США после получения одобрения от FDA (Управление по санитарному надзору), а в июле 2020 года FDA присвоило IQOS статус продукта с пониженным воздействием. Несмотря на то, что замещение IQOS приводит к частичной каннибализации продаж сигарет, мы считаем, что вклад IQOS позволит нивелировать снижение объемов продаж традиционных сигарет. Кроме того, более высокая маржинальность IQOS (3-5%> чем у сигарет) позволит компании повысить совокупную рентабельность, в связи с чем мы присваиваем рекомендацию «BUY» с целевой ценой $91 на год.
Основные риски
• Ужесточение законодательства по отношению к табачным продуктам на основных рынках сбыта.
• Укрепление доллара США оказывает существенное негативное влияние на финансовые метрики: компания функционирует вне США, при этом 45% выручки компании приходится на развивающиеся рынки.
Philip Morris International — крупнейший международный табачный производитель с глобальной рыночной долей около 28% (исключая США и Китай). Компания владеет крупнейшими брендами табачных изделий в различных ценовых сегментах, включая Мarlboro (№1 в мире), L&M (4 в мире), Chesterfield (7 в мире), Parliament, Bond Street и прочие. Philip Morris обладает широкой географической диверсификацией продаж. Продукция компании представлена в более чем 180 странах мира. Значительная доля на рынке и присутствие в премиальных ценовых сегментах позволяют Philip Morris генерировать примерно $79 млрд чистых денежных средств (FCF) в год. Большую часть FCF (~90%) компания направляет на дивидендные выплаты. Текущая дивидендная доходность составляет ~6%. Компания была создана в 2008 году в результате spin-off (отделения) от компании Altria ее международного сегмента.
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