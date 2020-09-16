Как говаривал кот Леопольд, спокойствие и только спокойствие. На рынке продолжается умеренное и неспешное восстановление котировок. И это, безусловно, не может не радовать. Собственно весь текущий рост спровоцирован исключительно тем, что ничего плохого не происходит. Ура, ура, ура! Мы наблюдаем мелкую спекулятивную возню на фоне глобальной веры инвесторов в светлое инвестиционное будущее.

Пожалуй, единственным крупным разочарованием вчерашнего дня стал Apple (APPL,+0,16%). Нет, с Apple ничего такого страшного не случилось. Но просто после презентации новых гаджетов все ждали как обычно хорошего хайпа в акциях этой удивительной компании. Однако ничего подобного не случилось. Скорее всего это было вызвано тем фактом, что в линейке гаджетов не было нового айфона, а без него все же Apple явно неполноценен. Хотя объяснение этому есть. В последнем квартале 22% доходов Apple приходилось на услуги, включающие в себя Apple Music, Apple TV +, Apple News и Apple Arcade. Именно услуги стали в последние годы приоритетом для компании. Они обеспечивают регулярный доход за счет ежемесячных подписок от сотен миллионов потенциальных клиентов, владеющих устройствами Apple. Вчера Apple объявила об уровне цен на свои уже существующие услуги, а также о новой услуге виртуальных тренировок под названием Fitness+. Пакеты варьируются по цене от 15 до 30 долларов в месяц. Кроме этого Apple также представила новые Apple Watch и пару новых iPad. Но новый Айфон представлен так и не был. Было только обещание представить его ближе к концу года. Но это явно не удовлетворило фанатов. Да и участники рынка, как мы видим, остались достаточно равнодушными к новой продукции и новым услугам. Что ж, остается только надеяться, что новый iPhone 5G не заставит себя слишком долго ждать.

Из отрицательных моментов вчерашнего дня на общем в принципе достаточно позитивном фоне также следует отметить развивающуюся тему негатива в банковском секторе. Старт этому негативу дал банк Citigroup (C, —6,94%), на который наехало Управление валютного контроля ФРС. Как видим, вчера акции Citi уехали еще ниже. Но самое главное, что этот негатив уже перекинулся и на остальные банки. При этом больше всех пострадал (кроме самого CITI) лидер банковской сферы JPMorgan Chase (JPM, —3,11%). Котировки банков, конечно, снизились, но где гарантии того, что это не начало более крупного и крутого падения?

По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже во вторник 15 сентября было заключено почти 900 тысяч сделок с акциями 1227 эмитентов на общую сумму более 1,05 миллиарда долларов США.

Ожидания рынка 16 сентября

Среда… Середина недели и привычно один из самых тяжелых дней. Сегодня это будет чувствоваться особенно остро. Поскольку в 9 вечера по Москве по окончании очередного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США будет объявлено решение о ставке. То, что ставку оставят неизменной, ни у кого не вызывает сомнения. Но интерес к итогам заседания очень большой, поскольку впервые ФРС должна озвучить свои планы вплоть до 2023 года.

А в целом сегодня на рынке обстановка продолжает оставаться весьма позитивной. Вышедшая вчера вечером после торгов квартальная отчетность от таких важных и знаковых компаний как FEDEX (FDX) и Adobe (ADBE) оказалась лучше ожиданий и аналитиков, и участников рынка и акции этих компаний уверенно торгуются в зеленой зоне, прибавляя 9 и 3 процента соответственно.

Кроме этого, сегодня живейший интерес вызовет старт торгов на NYSE акциями компании Snowflake, которая занимается разработкой программного обеспечения для облачных данных. Snowflake оценила предложение 28 миллионов своих акций по цене 120 долларов за акцию. Таким образом, компания дебютирует с рыночной стоимостью более 30 миллиардов долларов.

А ведь еще не надо сбрасывать со счетов и выход данных по запасам сырой нефти, которые как обычно появятся в 17-30 мск. Но здесь особой опасности сегодня никто не ждет.

Так что, скорее всего, торги будут идти сегодня в спокойном русле в зеленой зоне вблизи нулевых отметок. Но с началом пресс-конференции Председателя ФРС Джерома Пауэлла возможен всплеск волатильность с выносом котировок, скорее всего, на более высокий уровень с последующим «заносом» их вновь к нулевым отметкам. В этом нет ничего нового и необычного – привычная спекулятивная игра и не более того.

Поэтому, если вы не торгуете внутри дня, то пока можно расслабиться и постоять в стороне. Все же серьезных изменений в текущей ситуации пока не предвидится.