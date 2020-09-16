Мосбиржа снова готова к повышению
В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Мосбиржи (+2,46%) и котировки Селигдара (+2,32%). В лидерах снижения были обыкновенные акции Мечела (-2,05%) и гдр X5 Retail Group (-1,72%).
Бумаги золотодобытчиков в среду росли на фоне увеличения котировок золота, которые стремились к 1980 долл/унц.
Повышение бумаг Мосбиржи можно было наблюдать без видимых фундаментальных причин. При этом с технической точки зрения акции выглядят все более уверенно и вновь взяли курс на исторический максимум 148,80 руб., пробой которого вполне может привести к закреплению выше 150 руб. До падения цен ниже 139 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) есть смысл сохранять среднесрочные и краткосрочные “лонги”. О рисках развития снижения к 129 руб. и ниже можно будет говорить при неспособности удержать уровень 134 руб.
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