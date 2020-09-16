После недельного роста рынок решил «передохнуть» — отечественные индексы пребывают на отрицательной территории. Цены на нефть выросли поскольку более четверти добычи на шельфе США закрыто из-за урагана Салли, но есть и сдерживающие факторы для роста… Минфин хочет повысить НДПИ на добычу руды, кроме того перед решением ФРС по процентной ставке инвесторы заняли выжидательную позицию. Еще один сдерживающий фактор: 16 — 18 сентября происходит много квартальных экспираций на различные инструменты и это вносит элемент непредсказуемости.

Акции Сбербанка об практически выполнили цель роста 233, фьючерс на индекс РТС не смог преодолеть горизонтальное сопротивление 125500. Почти пять месяцев этот фьючерс как и базовый актив находится в боковом диапазоне, что соответствует динамике нефтяных цен.

Какие акции в текущей неопределенной ситуации покупают инвесторы? Они благосклонно смотрят в строну it сектора, золотодобытчиков, в фаворе также акции компаний с растущим бизнесом (МосБиржа, Сбербанк). Сейчас не время покупать акции «широким фронтом». По статистике сентябрь самый непростой месяц для индекса S&P-500. Индекс начал месяц с резкого снижения и пока «быкам» не удалось его отыграть. Есть вероятность, что и вторая половина сентября пройдет под знаком снижения котировок.

Федеральная резервная система должна сегодня дать сигнал, что политика низких процентных ставок останется неизменной до конца 2023 года. Но этот сигнал уже заложен в текущие котировки акций. С другой стороны вызывает беспокойство отсутствие соглашения в Конгрессе по второму пакету финансовой помощи. Также вызывают беспокойство грядущие выборы в США. Сенатора от штата Калифорния Камала Харрис (потенциальный вице-президент от демократов) является очень жестким политиком, которая способна вывести градус противостояния между демократами и республиканцами на новый виток. Вероятно, что в планах Харрис повышение налогов, что негативно для бизнеса. Есть большая вероятность, что в случае победы демократов Джозеф Байден не сможет взять все бразды правления в силу возраста и отдаст их Харрис. Харрис сильно поддерживают представители финансового сектора, но ее жесткость как политика может привести к большим проблемам.