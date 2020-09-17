В среду повышение по индексу РТС приостановилось. Инициативы Минфина, направленные на борьбу с дефицитом бюджета (включая отмену налоговых льгот по НДПИ по сверхвязкой нефти и повышение налоговой нагрузки на металлургический сектор), стали поводом к продажам акций компаний сырьевого сектора.

В итоге привилегированные акции Татнефти (TATNP) подешевели на 4.4%, обыкновенные (TATN) – на 3.9%, обыкновенные акции РусАла (RUAL) – на 2.5%, Норникеля (GMKN) – на 1.8%. Тем временем в плюсе закрылась МосБиржа (MOEX, +4.1%), для которой всплеск волатильности подразумевает возможность увеличения оборотов. Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам.

Так, привилегированные акции корпорации Квадра (TGKDP) подорожали на 7.4%, обыкновенные акции ДВМП (FESH) – на 6.3%, обыкновенные и привилегированные акции Селигдара (SELG, SELGP) – на 2.5%.

Фондовые индексы США закрылись в среднем в минусе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы

закрылись в среднем в небольшом плюсе, по азиатским наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по индексу РТС под давлением внешних факторов. В комментарии главы ФРС по итогам регулярного заседания комитета по открытым рынкам не были анонсированы новые меры стимулирования экономической активности (хотя и дан прогноз сохранения сверхмягкой денежной политики вплоть до 2023 года), но был дан прогноз замедления темпов восстановления экономики. Судя по позиции ФРС, основные надежды на стимулирования экономики теперь связаны не с монетарными, а с фискальными мерами, пакет которых до сих пор не принят из-за разногласий двух партий в Конгрессе.

Комментарий ФРС стал поводом к некоторому ослаблению спроса на рынках акций и укреплению доллара США к корзине мировых валют. Вероятно укрепление доллара и к рублю в начале торгов на МосБирже.