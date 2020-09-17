Сегодня мы ожидаем снижения котировок в начале торгов на российском фондовом рынке вслед за отрицательными настроениями на азиатских площадках. Тем не менее, на часовом графике индекс Мосбиржи пребывает вблизи локального максимума и психологической отметки в 3000 пунктов.

Напомним, вчера торги в России завершились умеренным снижением, хотя на открытии торгов была попытка продолжения роста. Индекс Мосбиржи отступил на 0,19%, индекс РТС — на 0,15%. В лидерах роста были бумаги «Московской биржи» (+4,10%) и «Полюса» (+2,77%), в лидерах падения — префы «Татнефти» (-5,34%) и «Норильского никеля» (-1,84%).

По итогам заседания ФРС, как и ожидалось, сохранила ключевую ставку на текущем уровне в диапазоне от 0% до 0,25%. Регулятор отметил, что ставка останется на данном уровне, пока рынок труда не достигнет полной занятости (когда циклическая безработица исчезнет), а инфляция не усилится до 2% и более. Кроме того, регулятор повторил, что будет использовать все доступные инструменты для поддержки американской экономики. Выкуп государственных и ипотечных облигаций продолжится, как минимум, в нынешних объемах. Напомним, что в июле ФРС продлила действие всех программ экстренного кредитования до конца 2020 г.

Ключевые американские индексы завершили сессию преимущественно в минусе: индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,46%, индекс с электронной биржи NASDAQ убавил 1,25%, а промышленный индекс Dow Jones незначительно подрос на 0,13%.

Перед открытием Московской биржи сегодня площадки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно: по состоянию на 8:45 мск австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 1,06%, японский Nikkei 225 снижается на 0,58%, корейский KOSPI уменьшается на 1,08%, гонконгский Hang Seng торгуется в минусе на 1,54%, а китайский CSI 300 снижается на 0,53%.

В свою очередь, фьючерсы на американские индексы падают на 1,01%, золото убавляет 0,92%, нефть марки Brent снижается на 1,02%.

Из значимой статистики сегодня ожидается публикация данных по инфляции в еврозоне, решение по процентной ставке Великобритании, число первичных заявок на пособие по безработице в США, а также число выданных разрешений на строительство в США. В 16:00 мск ЦБ РФ обнародует данные по международным резервам.