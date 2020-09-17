Американские рынки негативно восприняли итоги заседания ФРС США, хотя вроде бы регулятор и не сказал ничего плохого. Ключевая ставка ожидаемо осталась на прежнем уровне. При этом ее предполагается оставить на этом уровне до конца 2023 г, хотя ранее говорилось о конце 2022 г. Федрезерв по-прежнему будет выкупать государственные и ипотечные облигации в нынешнем объеме.

Все это хорошо. Но при этом было отмечено, что ситуация с коронавирусом по-прежнему будет отказывать негативное влияние на американскую экономику и создает риск для реализации сделанных прогнозов, хотя и это было очевидно.

Но американский рынок отреагировал на все это вчера вечером небольшим снижением, а сегодня продолжает падать: фьючерсы на американские индексы теряют более процента.

Однако мы не думаем, что распродажи зайдут далеко и будут глубокими: свободные деньги надо куда-то вкладывать.

Но на таком фоне откроемся мы в минусе. Вчера российский рынок и так выглядел слабо. Причиной этого стала информация, что Минфин готовит повышение налогов на добычу железной руды и руд цветных металлов, а также сырья для производства ряда удобрений, и хочет отменить льготы по налогам при добыче «тяжелой» нефти. На этом фоне упали акции «Татнефти» и металлургических компаний. Скорее всего, сегодня их снижение продолжится.

Ожидаем, что лучше рынка будут бумаги Мосбиржи и Сбербанка. От сильных продаж акции последнего будет сдерживать приближение отсечки реестра на право получение годовых дивидендов. На просадках акции Сбера рекомендуем докупать.

На общем негативном фоне развернулась вниз нефть, которая вчера доходила до 42,3 долларов за баррель. Пока снижение «черного золота» не выглядит угрожающим: до отметки 39 долларов за баррель есть запас движения. Пробой же этого уровня может спровоцировать более активные распродажи с уходом котировок в район 35 долларов.

Рубль в паре с долларом продолжил вчера консолидацию в районе отметки 75. Попытки пробить поддержку и спуститься ниже не увенчались успехом. Сегодня на внешнем негативе российская валюта ослабнет, чему также будут способствовать технические факторы. Однако до усиления санкционных рисков и походе к сопротивлению чуть выше 77 руб за доллар речи пока не идет.

Между тем, санкционные риски снижаются. Затихают разговоры о необходимости «наказать» Россию за отравление Алексея Навального «заморозкой» проекта «Северный поток 2». Видимо, разум и экономика все-таки взяли вверх над эмоциями. Более того, появилась даже информация, что Германия готова инвестировать порядка 1 млрд евро в строительство терминалов по приему сжиженного природного газа из США, если Штаты снимут санкции с «Северного потока 2».



Это очень позитивная новость, но она не способна перебить негатив от плохого внешнего фона и увеличения налоговой нагрузки на некоторые виды бизнеса.