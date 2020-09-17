После четырех сессий роста российский рынок акций начал выглядеть слабо, отставая от динамики европейских индексов и фондовых площадок других развивающихся стран. При этом фактор цен на нефть оказывал поддержку. Без подъема котировок Brent на 4,1% снижение нашего рынка было бы еще более существенным.

Слабость российских акций обусловлена новыми инициативами Минфина, который в условиях бюджетного дефицита пытается найти дополнительные средства для его покрытия. В частности, сильнее всего повлияли сообщения о возможном повышении налогов на добычу некоторых видов удобрений и руд цветных металлов, а также по отмене налоговых льгот по НДПИ при добыче сверхвязкой нефти.

Пока финального решения нет, но комментарии главы Правительства и министра финансов на эту тему заставляют инвесторов волноваться и естественно воспринимать эти инициативы всерьез. Сегодня Минфин планирует обсудить свои предложения с металлургами и производителями удобрений. В ведомстве ожидают, что в 2021 г. за счет принятых в отношении горнодобывающих компаний могут получить дополнительно 56 млрд руб.

Данные инициативы затрагивают широкий круг российских компаний и в случае реализации способны негативно отразиться на финансовых показателях. И хотя предлагаемые решения еще могут корректироваться, подобные тенденции создают неблагоприятный фон на рынке акций, что подтверждается начавшимся отставанием российских индексов.

В среду акции Норникеля, которые упали на 1,8%, даже вышли на первое место по обороту торгов. Около 2,5% потеряли бумаги Русала, Капитализация ФосАгро снизилась на 1,5%. По проценту потеряли НЛМК и Северсталь. И хотя обозначенные нововведения не критичны для бизнеса компаний, участники рынка могут некоторое время с осторожностью относиться к таким бумагам. Ожидать от них опережающей динамики в краткосрочной перспективе сложно.

Также крайне негативная реакция отмечается в акциях Татнефти, просевших сразу на 4%. Бумаги начали падать после появления сообщений об по отмене налоговых льгот по НДПИ при добыче сверхвязкой нефти. По данным компании, экономия от этих льгот за 2019 г. составила 39 млрд руб. Это сопоставимо с 20% чистой прибыли.

Сегодня по индексу МоБиржи сложно рассчитывать на уверенный рост и закрепление выше 2980–3000 п. Лучшим вариантом была бы консолидация около текущих отметок, однако риски умеренного снижения все-таки преобладают, учитывая слабый фон. Чуть лучше рынка и устойчивей к внешнему негативу могут быть акции компаний с ориентацией на внутренний рынок. Это электроэнергетика, ритейл и такие истории как МТС, Московская биржа.

Что касается фактора цен на нефть, то отскок может быть уже завершен. В среду котировки Brent поднялись в район $42–43. Для дальнейшего восстановления драйверов пока не хватает. В таких условиях умеренный откат в сторону $41 выглядит наиболее вероятным сценарием. Пара USD/RUB при этом может продолжать находиться в диапазоне 74,5–75,5.

Заседание ФРС

Американский регулятор ожидаемо отставил ключевую ставку в диапазоне 0-0,25%. Все 10 участников Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) проголосовали в пользу такого решения.

Ключевая ставка останется на текущем уровне, пока рынок труда не достигнет полной занятости, а инфляция не усилится до 2% и более. ФРС повторила, что в будет использовать все доступные инструменты для поддержки американской экономики. Выкуп государственных и ипотечных облигаций (QE) продолжится, как минимум, в нынешних объемах. О покупках корпоративных облигаций и ETF на бонды отдельно сказано не было. В августе Федрезерв не покупал ETF, которые вошли в спектр доступных для QE инструментов в ходе острой фазы коронакризиса.

ФРС отметила, что в последние месяцы экономическая активность и рынок труда начали улучшаться. Финансовые условия также улучшились, что стало результатом активного монетарного стимулирования. Медианный прогноз участников Комитета по операциям на открытом рынке предполагает сохранение ключевой ставки на уровне 0,1% до конца 2023 г. В июне речь шла о «до конца 2022 г». Реакция американского рынка акций на итоги заседания — умеренно-негативная. Сегодня с утра распродажа продолжается.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду снизились. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра снижаются на 1,1, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце сентября в минусе на 0,9% и находятся около уровня $41,9.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет ниже уровня закрытия среды.