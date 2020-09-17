Рынок акций РФ и рубль снизятся в начале торговой сессии на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, полагают аналитики.

Комментарии Федеральной резервной системы (ФРС) США после решения по ставке понизили аппетит к риску, оценивают эксперты.

ПРОГНОЗЫ

В начале дня ожидается понижение индекса Мосбиржи на 0,3-0,8%, в диапазон 2950-2965 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2940 и 2920 пунктов, значимыми сопротивлениями останутся отметки 2980 и 2990 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

В начале торгов ожидается снижение индекса РТС под давлением внешних факторов, также считает Антон Старцев из компании "Олма". В комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла по итогам регулярного заседания комитета по открытым рынкам не были анонсированы новые меры стимулирования экономической активности, поясняет он свои ожидания.

"Судя по позиции ФРС, основные надежды на стимулирование экономики США теперь связаны не с монетарными, а с фискальными мерами, пакет которых до сих пор не принят из-за разногласий двух партий в конгрессе. Комментарий ФРС стал поводом к некоторому ослаблению спроса на рынках акций и укреплению доллара к корзине мировых валют. Вероятно укрепление доллара и к рублю в начале торгов на Мосбирже", — добавил Старцев.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах изменились разнонаправленно в пределах 1,25%.

ФРС по итогам заседания 15-16 сентября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых, а также улучшила прогнозы по ВВП, безработице и инфляции на 2020 год. Следующее заседание запланировано на 4-5 ноября.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы падают на 1,8-2,2%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также в основном снижаются, только шанхайский Shanghai SE Composite Index прибавляет символические 0,05%, японский Nikkei 225 опустился на 0,7%.

Стоимость нефти падает на 1,6%, до 41,53 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается до 1,1764 доллара против 1,1815 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций умеренно снизился по основным индексам перед решением ФРС США по ставке. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,19% — до 2975,01 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,15%, до 1251,86 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов снизился на 2 копейки, до 74,97 рубля, евро — на 29 копеек до 88,56 рубля, следует из данных Московской биржи.