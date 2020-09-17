Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Неуверенность ФРС в устойчивом восстановлении экономики и озвученная необходимость новых фискальных стимулов, которых всё ещё нет, привели к росту тревожности на рынках и укреплению доллара. Промышленные металлы дешевеют, как и нефть. Рынки Азии снижаются, а валюты сырьевой группы слабеют. Все сигналы указывают на то, что коррекция на глобальном рынке готова продолжиться. На этом фоне российский рынок также начнёт день в минусе, а рубль с ослабления. Также в течение дня могут поступить уточнения по поводу увеличения налоговой нагрузки на добывающие компании, но премьер-министр уже обозначил позицию правительства, которая заключается в том, что все бизнесы должны поддерживать бюджет.



О рынках

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,19% до 2975,01 п., а РТС на 0,15% до 1251,86 п. Внешний фон вполне способствовал тому, чтобы российский рынок вырос, но в действие вступили внутренние факторы. Минфин планирует внести изменения в налоговое законодательство, повысив налог на добычу полезных ископаемых для широкой группы компаний, включая производителей удобрений, стали и цветных металлов. Пока предполагается лишь не трогать добычу алмазов, золота и угля. Однако аутсайдером дня всё же стал нефтегазовый сектор, потерявший 0,96%, а лидером финансовый с ростом на 1,73%. Минфин планирует не только повысить налоги для прочих сырьевых компаний, но и лишить некоторых льгот нефтяников. В частности, будет изменён порядок предоставления льгот для сверхвязкой нефти. Этими льготами в большей степени пользуется «Татнефть» (-4,6%), а также «ЛУКОЙЛ» (-0,58%) и «Роснефть» (-0,26%). Естественно, что акции компаний, для которых предусматривается повышение налогов, также ушли в минус. ГМК «Норникель» потерял 1,84%, НЛМК подешевел на 0,66%, ММК на 1,81%, «ФосАгро» на 1,81%, а «РусАл» на 2,4%. Лидером дня стали бумаги «Московской Биржи» (+4,1%), а также акции золотодобывающих компаний «Селигдар» (+2,78%) и «Полюс» (+2,77%). Бумаги «АФК «Система» отыграли ростом на 1,7% повышение рейтинга агентством S&P. Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 73,285 млрд рубле по итогам дня.



Рубль укреплял свои позиции благодаря глобальной слабости доллара, росту котировок нефти и высокому спросу на аукционах ОФЗ. На первом аукционе среды 16 сентября Минфин разместил ОФЗ-ПК выпуска 29014 с погашением 25 марта 2026 года в объёме 115,218 млрд рублей по номиналу при спросе 183,861 млрд рублей по номиналу. Средневзвешенная цена размещения составила 97,6283% от номинала. Размещение проводилось в остатке, доступном для размещения в данном выпуске. Размещение ОФЗ-Ин выпуска 52003 с погашением в июле 2030 года состоялось в объёме 25,697 млрд рублей по номиналу при спросе 49,35 млрд рублей по номиналу. Средневзвешенная доходность составила 2,77%. Аукцион ОФЗ-ПД выпуска 26232 с погашением в октябре 2027 года оказался не столь ярким. Удалось разместить около половины предложенного объёма, или 23,254 млрд рублей по номиналу при спросе 47,651 млрд рублей и средневзвешенной доходности 5,88%, что близко к доходности этих бумаг на вторичном рынке. Параллельно с рублём укреплялись валюты сырьевой группы австралийский доллар, канадский доллар и норвежская крона. После решения ФРС рубль немного отошёл от своих максимумов против доллара США, но, в основном, сохранил свои позиции против евро. К вечеру среды доллар слабел на 0,03% до 74,97, а евро на 0,33% до 88,56.



Главным событием для рынка США стало заседание ФРС. В ФРС не ожидают роста инфляции по показателю PCE до 2% вплоть до 2023 года. К концу 2020 года в ФРС ожидают снижение безработицы до 7,6%. Ставка около нуля сохранится, как минимум, до конца 2023 года. Двое членов Комитета по операциям на открытом рынке проголосовали против решения. Ими стали президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари и президент ФРБ Далласа Роберт Каплан.

Каплан полагает, что ФРС должна предоставить себе больше свободы в реагировании на достижение целей по безработице и инфляции, а Кашкари хотел бы повышать ставку, когда инфляция достигнет устойчивого значения около 2%. Соответственно, их голосование нельзя назвать каким-то «ястребиным» сигналом. Всего четверо из представителей ФРС полагает возможным повышение ставки до конца 2023 года. В целом, все предыдущие параметры были сохранены.

ФРС также продолжит реинвестировать доходы от вложений в ипотечные бумаги и казначейские обязательства. Отношение к инфляции зафиксировано в рамках параметров, озвученных председателем ФРС Джеромом Пауэллом в рамках симпозиума в Джексон Хоул. То есть, ФРС начнёт действовать лишь тогда, когда инфляция превысит 2% и пробудет там столько времени, чтобы компенсировать предыдущий период более низких темпов роста цен.

В рамках пресс-конференции Пауэлл предупредил, что темпы восстановления экономики могут замедлиться после текущего квартала. Поэтому необходимы дополнительные фискальные стимулы. По словам Пауэлла, население может помочь восстановлению через ношение масок. У ФРС ещё остаются инструменты дополнительной поддержки экономики.

Принято считать, что «голубиной» риторики вполне достаточно рынкам для роста. Однако заявления регулятора также оценивают на предмет уверенности в экономики. Столь длительные планы сверхмягкой политики больше обеспокоили инвесторов, чем внушили им оптимизм. К тому же сам Джером Пауэлл подчеркнул необходимость дополнительных фискальных стимулов, что уже не во власти самой ФРС. Тем не менее, в разрезе рынка всё же видно, что текущая денежная политика более выгодна реальной экономике. В лидерах были секторы энергетики (+4,04%), финансы (+1,1%) и промышленность (+0,99%). Напротив, технологии (-1,56%) и коммуникации (-1,2%) оказались самыми слабыми. Секторы, связанные с потреблением, также были в минусе. Розничные продажи в США выросли за август лишь на 0,6% при ожиданиях роста на 1,0%. Без учёта транспорта и топлива продажи увеличились на 0,7%. В корпоративном плане несколько историй заслуживают отдельного упоминания. Акции Facebook провалились на 3,26%, реагируя на перспективу разбирательств в суде по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства. FedEx (+5,75%) отчитался значительно лучше ожиданий за прошедший квартал, а также улучшил прогноз по финансовым показателям. Компания добилась роста бизнеса в условиях бурного роста спроса на услуги доставки в условиях пандемии. Акции компании облачных сервисов Snowflake Inc. взлетели на 111,6% в первый день торгов после первичного размещения. Если же говорить о рынке без учёта новичков, то акции General Electric взлетели на 6,75% на планах менеджмента получить положительный денежный поток в II полугодии. На рынке облигаций доходность по 10-летним казначейским обязательствам оставалась вблизи 0,67%. По итогам дня DJIA вырос на 0,13% до 28032,38 п., S&P 500 снизился на 0,46% до 3385,49 п., а NASDAQ упал на 1,25%.



Настроения в Азии были далеко не оптимистичными. Предупреждения ФРС, что достижение целей максимальной занятости и инфляции вблизи 2% может занять годы, явно не радует своей уверенностью. Банк Японии оставил параметры своей денежной политики без изменений, отметив тенденцию на восстановление экономики страны, но также её слабое текущее состояние. Австралия удивила данными по рынку труда. Безработица в стране упала до 6,8% в августе при ожиданиях роста до 7,7% и 7,5% по итогам июля. Однако это не помогло австралийскому доллару противостоять тенденции укрепления доллара на глобальном рынке. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23343,08 п. (-0,56%), Hang Seng — 24378,91 п. (-1,40%), Shanghai Composite — 3268,91 п. (-0,46%).



Накануне нефть совершила рывок выше $42 за баррель Brent на фоне статистики по запасам в США и ураганной активности в Мексиканском заливе. По данным Минэнерго США, на неделе до 11 августа коммерческие запасы нефти упали на 4,4 млн бар. до 496,0 млн бар., что на 14% превышает средний показатель за последние пять лет. Запасы бензина снизились на 0,4 млн бар., а дистиллятов выросли на 3,5 млн бар. Добыча за отчётную неделю выросла с 10,0 млн бар. в сутки до 10,9 млн бар. в сутки. Средний показатель поставок за четыре недели составил: 18,1 млн бар. общих поставок в день, или —15,5% за год; 8,7 млн бар. бензина в сутки, или —8,7% за год; а также 3,6 млн бар. дистиллятов в сутки, или —9,1% за год. Ураган «Салли» привёл к остановке работы более четверти добывающих мощностей в американском сегменте Мексиканского залива, но, похоже, существенного ущерба не нанёс.» Салли» разжаловали до категории тропического шторма и единственной проблемой становится объём осадков, которые достигали до 45-50 см. в некоторых районах Алабамы. В любом случае, ураган уходит, запасы раскрыты, а на повестке дня укрепление доллара и совещание в рамках OPEC+. От производителей нефти не ждут ужесточения ограничений по добычи, но нарушители дисциплины могут быть вновь призваны к дополнительным обязательствам. К 9:00 мск Brent — $41,74 (-1,14%), WTI — $39,89 (-1,29%), Золото — $1950,8 (-1,00%), Медь — $6682,23 (-0,98%), Никель — $14995 (-1,52%).



Индекс доллара повышался на 0,23% до 93,43 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам составляла 0,68%, что немного выше, чем накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,177 (-0,38%), GBP-USD — $1,294 (-0,22%), USD-JPY – 104,98 (+0,05%).