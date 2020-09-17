Минфин предлагает увеличить в 3.5 раза НДПИ для отдельных категорий сырья, включая фосфоритовые и апатит-нефелиновые руды, бокситы и железную руду. Пока нет ясности, коснется ли это повышение полиметаллических руд, содержащих драгоценные металлы (платину и палладий), а также коксующегося угля и серебра. Золото и бриллианты на этом этапе предлагаемые поправки, по всей видимости, не затронут. Конкретный план пока не представлен, имели место лишь предварительные обсуждения в рамках слушаний на комиссии правительства по поводу налоговых изменений.

Наше мнение. Самые серьезные негативные последствия могут испытать на себе: Норникель (новый НДПИ будет составлять до 5.1% от EBITDA 2021П, если все металлы будут облагаться налогом), РУСАЛ (под угрозой до 6.5% EBITDA 2021П, плюс снижение дивидендов от Норникеля на $60 млн в год), Фосагро (2.9%) и Полиметалл (2.1%).