Рост оптимизма на глобальных рынках и восстановление цен на нефть вчера способствовали усилению спроса на российские облигации. Доходность евробондов Russia`29 снизилась до 2,36% годовых (-2 б.п.) Минфин успешно провел аукционы, разместив ОФЗ на 164 млрд руб. На предстоящих до конца сентября аукционах Минфину остается разместить ОФЗ на 56 млрд руб. Мы ожидаем, что ведомство может перевыполнить план IIIквартала по привлечению займов на 1 трлн руб. поскольку еще остаются достаточно большие потребности по размещению госдолга в IV квартале.

Объявленные вчера итоги заседания ФРС формируют позитивные ожидания в отношении облигаций развивающихся стран. Решение ФРС о сохранении программы выкупа облигаций (UST на 80 млрд долл и ипотечных бумаг на 40 млрд долл в месяц), а также прогнозы по сохранению ставки рефинансирования на уровне 0,25% в ближайшие 3 года обеспечат приток на глобальный рынок дешевой долларовой ликвидности. В то же время обеспокоенность ФРС относительно перспектив восстановления экономики в краткосрочной перспективе может ослабить спрос на рисковые активы ЕМ.

Сегодня ждем консолидации цен рублевых облигаций около текущих уровней (6,15 – 6,20% годовых для 10-летних ОФЗ) и снижения доходности 10-летних евробондов на 2-4 б.п.