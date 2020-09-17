Плательщиками налога на добычу указанных выше видов полезных ископаемых являются Норильский никель, Русал, НЛМК, Евраз и Северсталь. Действующая ставка налога для базовых металлов равна 8% от выручки, для железной руды – 4,8% от выручки, исходя из расчетной цены.

Вместе с тем есть небольшая вероятность того, что НДПИ Норильского никеля по большей части не будет подпадать под это решение: согласно налоговому кодексу, компании уплачивает специальный НДПИ для сложных полиметаллических руд, добываемых в Красноярском крае, по фиксированной ставке 730 руб./т (а не по ставке 8% для базовых металлов).

Предлагаемое повышение НДПИ в номинальном выражении окажет наиболее значительное воздействие на Русал и Норильский никель (на уровне 5–6% EBITDA за 2021 г, по нашим расчетам).

Решение повыcить НДПИ, как мы полагаем, может негативно сказаться на восприятии акций всех компаний сектора.



