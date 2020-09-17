Российские евробонды: немного вверх

Российская и мексиканская суверенные кривые неплохо себя чувствовали вчера на хорошем отскоке цен на нефть, потеряв в доходности 2 и 4 б. п. соответственно. Остальные ЕМ не показали единого тренда в преддверии заседания Федрезерва. Как сообщил вчера министр финансов РФ Антон Силуанов, Россия не закрывает для себя «окно» возможности выхода на внешний рынок в текущем году, однако последние события пока не благоприятствуют размещению российских евробондов.

Напомним, что в этом году Минфин пока не выходил на внешний рынок, тогда как, например, в 2019 году разместил евробонды на 4 млрд долл.

Отметим, что для корпоративного российского сегмента текущий год складывается пока очень удачно в плане привлечения нового долга – как с точки зрения объемов, так и стоимости размещения.

Сектор ОФЗ: смешанная динамика

На фоне практически не изменившегося в ценах вторичного рынка, Минфин РФ провел стандартные для последнего времени аукционы, разместив ОФЗ-флоатеры на 113,5 млрд руб. Снижение потребительских цен в РФ за неделю с 8 по 14 сентября составило 0,1% после нулевых значений четыре недели подряд, сообщил Росстат. Впрочем, рынок практически единодушен относительно итогов завтрашнего заседания совдира ЦБ: ключевая ставка останется без изменений.