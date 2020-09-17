Завтра состоится заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. После 9 понижений с 2019 года ожидаю, что российский регулятор сохранит ставку на прежнем минимальном в истории России уровне 4,25% годовых.

Разберемся в факторах в пользу сохранения монетарной политики.

1. Инфляция: на 7 сентября годовая инфляция составила 3,7%, тогда как целевой уровень инфляции составляет 4%. Тем не менее, она продолжает ускоряться с мая текущего года, когда годовая инфляция составляла лишь 3%. Этот фактор может вынудить ЦБ РФ оставить текущие монетарные условия без изменений, чтобы не допустить ускорения роста цен выше целевого уровня.

2. Ослабление рубля: на фоне роста политических рисков, связанных с возможным вводом санкций на РФ из-за событий в Белоруссии и ситуации с Навальным, рубль опустился ниже 75 руб. за доллар, и это при том что доллар глобально слабеет к мировым валютам, что можно заметить по индексу DXY, который уже составляет менее 93 пунктов. В сентябре 2018 года, когда рубль упал до 70 руб. за доллар на фоне ожидаемых санкций, российскому регулятору пришлось поднимать ключевую ставку, чтобы остановить дальнейшее падение российской валюты. В текущих условиях маловероятно, что ЦБ РФ решится на поднятие ключевой ставки до 4,5% годовых, однако дальнейшее снижение маловероятно.

Таким образом, регулятор, вероятно, оставит монетарную политику без изменений на заседании 18 сентября. При этом до конца года ключевая ставка может также остаться на неизменном уровне 4,25% годовых



