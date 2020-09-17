Политика нулевых ставок в США – это надолго
Итак, FOMC принял решение не менять параметры монетарной политики. Собственно, этого многие и ожидали. На пресс-конференции Джером Пауэлл старался придерживаться самой мягкой риторики, однако никаких комментариев о контроле за кривой доходности не прозвучало. Это несколько разочаровало игроков, в итоге американские фондовые индексы снизились.
Самыми любопытными оказались прогнозы руководства ФРС. Оказывается, что на данный момент до 2022 года ни один из руководителей американского ЦБ не думает о повышении ставки. Остался только один «ястреб» в руководстве ФРС, который считает, что в 2022 году ставку нужно поднять. В 2023 из 17 респондентов только 4 за повышение ставки. Таким образом, можно сделать вывод, что политика нулевых ставок в США – это надолго.
Вопрос о контроле за кривой доходности пока не актуален. Однако, судя по dot plot, ФРС в любой момент может ввести этот механизм в действие. Вот поэтому на рынке облигаций после решения FOMC не было существенных сдвигов доходности.
Думаю, что и на рынке акций в США реакция была символическая и спекулятивная. Продолжается коррекция в технологическом сегменте, идет ротация в циклические компании: падали Apple, Мicrosoft и т.д., а росли Caterpillar, Coca-Cola, Boeing и т.д.
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