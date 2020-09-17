Итоги очередного планового заседания Комитета по работе на открытых рынках (FOMC) инвесторы ждали как всегда с нетерпением и надеждами, но при этом явно побаивались, ожидая каких-либо неожиданностей со стороны FED (ФРС США). Поэтому в течение всего вчерашнего торгового дня чувствовалась некоторая напряженность – как бы чего не вышло? Судя по всему, участники рынка готовились к грозе и они ее собственно сами и накликали на свою голову.

Само по себе решение FOMC оставить ставку на прежнем уровне в диапазоне 0%-0.5% никого не удивило. Так оно и должно было быть. На это рынок отреагировал вполне позитивно – котировки сразу после публикации решения в 21-00 мск пошли вверх и в течение получаса, вплоть до начала пресс–конференции Председателя ФРС Джерома Пауэлла, находились в слабо повышательном тренде.

А дальше на арену вышел главный «факир», от которого все ждали каких-то вдохновляющих и жизнеутверждающих «фокусов». Однако факир продемонстрировал лишь то, что все и так уже давно знают – контролируем, поддерживаем, стимулируем… Слова, слова, слова и …. Ничего нового… Сложно сказать, чего же на самом деле ожидали участники рынка, однако речь господина Пауэлла многим показалась не слишком «ястребиной». В ней не чувствовалось твердости в том, что ФРС согласна заливать рынки деньгами также неограниченно и далее, как это было в последнее время. Разочарование не преминуло захватить умы инвесторов. Нет, Пауэлл вроде бы ничего плохого и не сказал. Однако он не сказал и ничего хорошего. Как результат, мы увидели начало продаж, которые к счастью вчера не переросли в реальную распродажу. Но и того, что было в последний час торгов с лихвой хватило, чтобы уронить индексы ниже ватерлинии и загнать их в красную зону. Только старина Dow (DJIA-30) удержался в зеленой зоне и прибавил чисто символические 0,13%.

На отраслевом уровне картина была просто-таки классическая. На одном полюсе с хорошим знаком плюс (+2,22%) расположились акции энергетического сектора, дружно взлетевшие на фоне почти 5-типроцентного роста котировок на черное золото, а на другом – с почти таким же знаком минут (-1,51%) акции технологического сектора, где продолжается фиксация прибыли после почти полугодового ралли. А посредине вблизи нулевых отметок – все остальные. Короче, картина совершенно понятная и вполне объяснимая.

По итогам торгов ценными бумагами иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже в среду 16 сентября было заключено почти 867 тысяч сделок с акциями 1223 эмитентов на общую сумму 830 миллионов долларов США.

Ожидания рынка 17 сентября

Наслушавшись вчера господина Пауэлла, инвесторы всего мира всю ночь переваривали его слова… И вот как-то не легли его слова на чуткую и ранимую инвестиционную душу! Что-то слишком уж много в его словах неуверенности и неубедительности. Хотя здраво анализируя вчерашнюю пресс-конференцию Председателя ФРС, прекрасно понимаешь, что Пауэлл сказал ровно то, что и должен был сказать. Вина инвесторов, что они мечтали услышать еще что-то ТАКОЕ, что позволило бы им и дальше с энтузиазмом продолжать гнать рынки наверх. Поэтому случился маленький облом. Пока – маленький…

Собственно, последствия этого облома мы во всей красе наблюдаем сегодня на мировых фондовых рынках. Все без исключения рынки окрасились в красный цвет и уверенным шагом идут под горку. Шаг этот неспешный и достаточно осторожный и пока ни о каком серьезном обвале речи не идет. Однако снижение в среднем более чем на 1% по всем мировым индексам говорит о серьезности намерений медведей попытаться воспользоваться текущей неуверенностью инвесторов и завалить рынки как можно ниже и глубже. Пока не понятно, удастся ли это сделать или нет. Однако локально на горизонте одного отдельно взятого дня это может иметь успех.

А день сегодня очень даже непростой еще и с точки зрения макро экономических событий. Как всегда по четвергам, в 15-30 мск выйдут данные о количестве первичных и вторичных заявок на получение пособия по безработице. Данные неприятные и сильно всех раздражающие, поскольку количество безработных по-прежнему держится на очень высоком уровне и упорно не желает уменьшаться. Сейчас все же аналитики ждут небольшого снижения этих показателей с 884 до 850 тысяч новых заявок за неделю. Однако еще не известно, что мы получим по факту, да и сама цифра новых безработных выше 800 тысяч за неделю – безумно высока и совершенно не вдохновляет на совершение каких-либо инвестиционных подвигов.

Кроме данных по количеству новых заявок на пособия также в 15-30 мск будут опубликованы данные по разрешениям на новое строительство и по закладке новых домов за август месяц. Вот здесь можно надеяться на некоторый позитив. Вроде бы в строительной сфере положение дел неплохое и, если цифры выйдут в рамках прогноза, то можно ожидать, что они окажут некоторое положительное воздействие на участников рынка. Вот только хватит ли этого для того, чтобы вытащить сегодня индексы в зеленую зону – очень большой вопрос? Скорее надо бояться, как бы инвесторы не сорвались в штопор распродаж. Такая опасность есть и, судя по настроениям, царящим на рынках в первой половине дня, она вполне реальна.

Так что в любом случае сегодня надо настраиваться на тяжелую борьбу между быками и медведями и итог этой борьбы пока совершенно непредсказуем. Тем же, кто не торгует внутри дня, лучше сегодня отойти в сторону и не спешить «лезть в драку». Вы еще тысячу раз успеете это сделать и не надо жертвовать собой в боях местного значения. Пока мы наблюдаем исключительно спекулятивные «разборки», которые не определяют общий тренд. А последний, между прочим, по-прежнему остается восходящим. Это безусловно надо учитывать.