Своими заявлениями о том, что жителей в США не будут преследовать за использование WeСhat, американский Минюст определенно снизил градус напряженности между Вашингтоном и Пекином, а также разрядил ситуацию на рынке IT-услуг. Владеющая сервисом компания Tencent Holdings и ее инвесторы получили сигнал, что внутри администрации США есть разногласия по поводу того, насколько вообще реально ввести запрет на китайский мессенджер. До сегодняшнего дня команда Трампа так и не представила четкого плана, как они собираются блокировать сервисы, попавшие в список потенциально опасных.

Впрочем, пока еще рано говорить о полной разрядке. До конца этой недели Минторг США планирует огласить перечень ограничений для операторов WeChat и TikTok. Ожидается, что это будут типовые ограничения в отношении финансовых операций, совершаемых соответственно компаниями Tencent и Bytedance при сотрудничестве в американскими компаниями и банками. Остается некоторая интрига в отношении сервиса TikTоk, который решено частично уступить Oracle, но из последних заявлений президента Трампа ясно, что пока параметры сделки его не устраивают, и он все равно готов вводить санкционные меры.

Вопрос о наказании для пользователей возник в связи с тем, что на этой неделе в суде Сан-Франциско рассматривалось ходатайство от группы пользователей WeChat. Китайская община Калифорнии обвинила правительство США в намерении лишить миллионы граждан возможности общаться друг с другом и с их родственниками в КНР. WeChat – крупнейший китаеязычный мессенджер в мире, а США имеют одну из самых крупных азиатских диаспор. WeChat в Америке установлен у 16 миллионов пользователей. Собственно по этой причине мы считали и считаем, что блокировка сервиса не состоится. Для этого нет ни юридических, ни технических оснований, ни широкой поддержки со стороны общества.

Все это позволяет позитивно смотреть на бумаги компании Tencent, которая имеет листинг акций в Гонконге, а также торгуется на внебиржевых площадках в США в виде депозитарных расписок. На сегодняшней сессии компания несколько сдала позиции, показав падение в пределах 1,5%. С начала года акции Tencent в плюсе на 37,9%, но по факту последние 2 месяца компания держится в боковике – сказывается давление со стороны властей США. До конца года мы ожидаем выхода Tencent из нейтральной динамики и возобновление роста. По окончании выборов в США и на протяжении зимы акции компании могут подняться с текущих значений на 15%. В случае победы Трампа, который рассматривается рынком как маловероятный исход, возможен разворот бумаг компании с падением на 10-13% вниз от текущих значений.