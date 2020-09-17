ЛУКОЙЛу не хватает позитивных драйверов
К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в небольшом минусе ввиду преимущественно пессимистичных настроений за рубежом. Индекс Мосбиржи к 14.30 мск снизился на 0,82% до 2950,76 пункта. Индекс РТС упал на 1,08%, до 1238,31 пункта.
Рубль к середине сессии изменялся разнонаправленно против доллара и евро, в пределах 0,5%. Доллар вновь стремился 75 руб. ввиду силы американской валюты на международных рынках, а евро находился у 88,50 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги ИнтерРАО (+3,00%) и обыкновенные акции Россетей (+2,85%). В лидерах снижения были бумаги Полиметалла (-4,17%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (-3,44% и —2,99% соответственно), а также котировки ЛУКОЙЛа (-1,86%).
В четверг на рынке появилась информация об интересе ИнтерРАО к покупке Энел России и Юнипро.
Бумаги золотодобытчиков шли вниз вместе с коррекцией цен на золото к 1950 долл./унц.
Акции Татнефти и ЛУКОЙЛа продолжали начатое накануне падение на фоне новостей о возможной отмене льгот на добычу сверхвязкой нефти со следующего года.
С технической точки зрения акции ЛУКОЙЛа продолжают чувствовать себя слабо и пока не демонстрируют предпосылок к возобновлению роста. Приостановить падение может разве что близость среднесрочной поддержки 4550 руб., пробой которой мог бы вернуть бумаги к минимуму текущего года, ниже 4000 руб. Коррекционного отскока наверх от текущих уровней можно ожидать лишь в случае поступления позитивных фундаментальных сигналов или ралли нефтяных цен. В любом случае закрепление бумаг выше 5000-5100 руб в краткосрочной перспективе выглядит маловероятным.
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