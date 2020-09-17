Акции General Electric на последней сессии взлетели более чем на 10%. Такой сильной динамики в бумагах компании не наблюдалось с марта, причем на этой неделе не было сильных просадок, от которых GE могла отрастать так высоко. Драйвером для акций стало заявление гендиректора Ларри Калпа о том, что во втором полугодии компания покажет чистый приток денежный средств. Также он выразил уверенность в том, что в 2021 году денежный поток (cash flow) GE останется положительным.

Стоит отметить, что само по себе данное заявление не является сенсацией. Напротив, рынок как раз ожидает и закладывает, что во втором полугодии GE покажет +$1 млрд денежных средств и эквивалентов на счетах. Текущие консенсус-прогнозы дают оценку на третий квартал в размере —$656 млн и на четвертый +$1,17 млрд (данные Refinitiv). Фактически компания подтвердила, что эти оценки совпадают с ее собственными ожиданиями, и инвесторы могут более уверенно делать ставку на рост ликвидной подушки у GE.

Проблема с ликвидностью в этом году сопровождает компанию с первого квартала, когда отток составил около $1 млрд. Во втором, карантинном квартале отток увеличился до $2,1 млрд, составив за все первое полугодие порядка $3 млрд. Итого, совокупно General Electric, если отталкиваться от базовых прогнозов, за этот год получит отрицательный денежный поток в размере $2 млрд. Для компании, у которой на балансе находится свыше $22 млрд свободных средств, это не критичное явление.

Как и рынок в целом, мы позитивно смотрим на перспективу компании General Electric и ее акции. Промышленный гигант в последние месяцы существенно реструктурировал свои активы, избавившись от малорентабельных позиций, в частности продав GE Transportation (тяжелое оборудование) и долю в нефтесервисной Baker Hughes. Сейчас фокус компании – на передовых отраслях, в том числе здравоохранении и чистой энергии, а также авиации, которая имеет большой потенциал восстановления спроса.

Сейчас бумаги General Electric на 50% ниже своих годовых максимумов и вблизи своих 25-летних минимумов. Строго говоря, акции компании настолько дешевы, что даже умеренный подъем бизнеса способен принести двузначный рост стоимости акций. На горизонте ближайших месяцев мы закладываем рост с текущих $6,8 до $7,8 за штуку. Это равноценно потенциалу +14%.